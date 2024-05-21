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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240521/معلومات-عن-قنابل-هامر-الفرنسية-التي-دمرتها-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1089063425.html
معلومات عن قنابل "هامر" الفرنسية التي دمرتها القوات الروسية في أوكرانيا
معلومات عن قنابل "هامر" الفرنسية التي دمرتها القوات الروسية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
يواصل الغرب إرسال إمدادات الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، دون أن يكون لها أي تأثير على النتائج الميدانية، بينما تعلن روسيا يوميا تدمير أنواع مختلفة من... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T11:51+0000
2024-05-21T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحصلت أوكرانيا على أنواع مختلفة من القنابل الغربية، ومنها قنبلة "هامر"، التي يمكن استخدامها لمهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية، لكن هذا النوع من القنابل تم تدميره أيضا من قبل القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.وفي الـ18 من مايو/ أيار الجاري، ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أن قنابل "هامر" كانت ضمن أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر الغربية، التي تم تدميرها في أوكرانيا.ويقول موقع "سافران" الأمريكي، إن قنابل "هامر" الفرنسية الصنع تم تصميمها للإطلاق من الطائرات الحربية لتنفيذ مهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية خلال القتال، إضافة إلى إمكانية استخدامها لمدى أكبر عند الحاجة، مشيرا إلى أنها مزودة بأجهزة توجيه تمكنها من الوصول إلى الهدف بعد الانفصال عن الطائرة.وتعتمد هذه القنابل على التوجيه باستخدام أنظمة "جي بي إس" ونظام التوجيه الداخلي "آي إن إس" ونظام التوجيه الحراري "آي آر"، إضافة إلى التوجيه بالليزر.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240518/القوات-الروسية-تدمر-4-قنابل-هامر-فرنسية-وصاروخين-أمريكيي-الصنع-في-أجواء-بيلغورود-1088962055.html
https://sarabic.ae/20240518/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ستاريتسا-في-مقاطعة-خاركوف-1088958134.html
https://sarabic.ae/20230307/هل-تنفد-ذخائر-الناتو-متى-يتخلى-عن-أوكرانيا-1074435359.html
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

معلومات عن قنابل "هامر" الفرنسية التي دمرتها القوات الروسية في أوكرانيا

11:51 GMT 21.05.2024
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورحطام طائرة "إيل-76" التابعة لسلاح الجو الأوكراني
حطام طائرة إيل-76 التابعة لسلاح الجو الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© Sputnik . Валерий Мельников
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يواصل الغرب إرسال إمدادات الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، دون أن يكون لها أي تأثير على النتائج الميدانية، بينما تعلن روسيا يوميا تدمير أنواع مختلفة من تلك الأسلحة سواء كانت صواريخ أو آليات أو حتى قنابل.
وحصلت أوكرانيا على أنواع مختلفة من القنابل الغربية، ومنها قنبلة "هامر"، التي يمكن استخدامها لمهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية، لكن هذا النوع من القنابل تم تدميره أيضا من قبل القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
منظومة صواريخ إس-350 فيتياز المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 4 قنابل "هامر" فرنسية وصاروخين أمريكيي الصنع في أجواء بيلغورود
18 مايو, 13:32 GMT
وفي الـ18 من مايو/ أيار الجاري، ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أن قنابل "هامر" كانت ضمن أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر الغربية، التي تم تدميرها في أوكرانيا.
ويقول موقع "سافران" الأمريكي، إن قنابل "هامر" الفرنسية الصنع تم تصميمها للإطلاق من الطائرات الحربية لتنفيذ مهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية خلال القتال، إضافة إلى إمكانية استخدامها لمدى أكبر عند الحاجة، مشيرا إلى أنها مزودة بأجهزة توجيه تمكنها من الوصول إلى الهدف بعد الانفصال عن الطائرة.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
18 مايو, 10:17 GMT
وتعتمد هذه القنابل على التوجيه باستخدام أنظمة "جي بي إس" ونظام التوجيه الداخلي "آي إن إس" ونظام التوجيه الحراري "آي آر"، إضافة إلى التوجيه بالليزر.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
قوات حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هل تنفد ذخائر الناتو… متى يتخلى عن أوكرانيا؟
7 مارس 2023, 15:42 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
© Sputnikكاب - 1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه
كاب - 1500... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
كاب - 1500"... قنبلة روسية خارقة ذاتية التوجيه
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