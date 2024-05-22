https://sarabic.ae/20240522/إسرائيل-تقر-إجراءات-عقابية-ضد-السلطة-الفلسطينية-وقف-تحويل-الضرائب-وتعزيز-الاستيطان-1089098293.html

إسرائيل تقر إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية... وقف تحويل الضرائب وتعزيز الاستيطان

إسرائيل تقر إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية... وقف تحويل الضرائب وتعزيز الاستيطان

سبوتنيك عربي

أبلغ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بنيته وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية حتى... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T09:27+0000

2024-05-22T09:27+0000

2024-05-22T09:27+0000

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وقال سموتريش، إنه أبلغ نتنياهو أيضا بالإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بما في ذلك E1 وتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدا إلغاء تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم. يأتي ذلك على خلفية إعلان دول إسبانيا والنرويج وأيرلندا، اليوم الأربعاء، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.وقال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، إن بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو/آيار المقبل، فيما أكد رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية المستقلة.من جهته، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اعتراف مدريد بدولة فلسطينية مستقلة يوم 28 مايو/ آيار المقبل. من جانبها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، مثمنة عاليا مساهمة هذه القرارات في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه . وفي أول رد من إسرائيل، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، "استدعاء سفرائها لدى إسبانيا وأيرلندا والنرويج للتشاور على خلفية قرار الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين".يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وإدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.يأتي ذلك في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات العسكرية في قطاع غزة، التي خلفت منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 35 ألف قتيل وما يقرب من 80 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20240522/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-الاعترافات-بفلسطين-تؤكد-عدالة-القضية-وتنسجم-مع-كفاح-الشعب-1089097248.html

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