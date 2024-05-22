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الرئاسة الفلسطينية: لا نثق في الإدارة الأمريكية لكننا مجبرون على التعامل معها
الرئاسة الفلسطينية: لا نثق في الإدارة الأمريكية لكننا مجبرون على التعامل معها
سبوتنيك عربي
طالب نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية بالقيام بدورها ولجم حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T19:09+0000
2024-05-22T19:09+0000
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وأكد أبو ردينة في تصريحات إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، أن "السلطة الفلسطينية لا تثق بالإدارة الأمريكية التي أعطتنا الكثير من الوعود الكاذبة لكننا مجبرون على التعامل معها".وأشار إلى أنه إذا استمرت إدارة الرئيس جو بايدن في دعمها المطلق لإسرائيل فكل الخيارات على الطاولة، على حد قوله، مضيفا أن الموقف الأوروبي الداعم للقضية الفلسطينية جريء.ولفت المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن "إسرائيل تحاول تضليل العالم بروايات مزيفة لكننا أحبطنا مخططاتها"، متابعا: "طالبنا الإدارة الأمريكية مرارا بوقف إطلاق النار ولا نريد أن تدمر غزة أو الضفة الغربية".وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن نية عدد من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو "مكافأة للإرهاب".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو، أن إعلان عدد من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مكافأة للإرهاب، مضيفا أن 80 % من الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون ما جرى من عملية عسكرية لحركة حماس في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موضحا أن "مكافأة الإرهاب لن يجلب السلام ولن يحول دون إلحاق الهزيمة بحركة حماس".وكانت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا قد أعلنت، اليوم الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب واسع من قادة "حماس".وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر.وأضاف أن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية دعم لجهاديي حماس وإيران ويقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وأنها ظلم لضحايا 7 أكتوبر، وإضرار بالجهود الرامية إلى استعادة 128 مختطفاً في قطاع غزة".من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودعت دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد.
https://sarabic.ae/20240522/قناة-إسرائيلية-القتال-في-جباليا-يكلفنا-الكثير-من-القتلى-والجرحى-ولا-أحد-يلوم-القيادة-السياسية-1089119773.html
https://sarabic.ae/20240522/النرويج-وإيرلندا-وإسبانيا-تعترف-بدولة-فلسطين-إسرائيل-تستنكر-وحماس-ترحب-1089098088.html
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طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الرئاسة الفلسطينية: لا نثق في الإدارة الأمريكية لكننا مجبرون على التعامل معها

19:09 GMT 22.05.2024
© flickr.com / جويأعلام فلسطينية ترفرف
أعلام فلسطينية ترفرف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© flickr.com / جوي
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طالب نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية بالقيام بدورها ولجم حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية.
وأكد أبو ردينة في تصريحات إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، أن "السلطة الفلسطينية لا تثق بالإدارة الأمريكية التي أعطتنا الكثير من الوعود الكاذبة لكننا مجبرون على التعامل معها".
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
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18:19 GMT
وأشار إلى أنه إذا استمرت إدارة الرئيس جو بايدن في دعمها المطلق لإسرائيل فكل الخيارات على الطاولة، على حد قوله، مضيفا أن الموقف الأوروبي الداعم للقضية الفلسطينية جريء.
ولفت المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن "إسرائيل تحاول تضليل العالم بروايات مزيفة لكننا أحبطنا مخططاتها"، متابعا: "طالبنا الإدارة الأمريكية مرارا بوقف إطلاق النار ولا نريد أن تدمر غزة أو الضفة الغربية".
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن نية عدد من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو "مكافأة للإرهاب".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو، أن إعلان عدد من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مكافأة للإرهاب، مضيفا أن 80 % من الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون ما جرى من عملية عسكرية لحركة حماس في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، موضحا أن "مكافأة الإرهاب لن يجلب السلام ولن يحول دون إلحاق الهزيمة بحركة حماس".
وكانت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا قد أعلنت، اليوم الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب واسع من قادة "حماس".
اعلام فلسطينية وإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعترف بدولة فلسطين... إسرائيل تستنكر و"حماس" ترحب
09:44 GMT
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر.
وأضاف أن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية دعم لجهاديي حماس وإيران ويقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وأنها ظلم لضحايا 7 أكتوبر، وإضرار بالجهود الرامية إلى استعادة 128 مختطفاً في قطاع غزة".
من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودعت دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.
يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد.
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