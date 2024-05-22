https://sarabic.ae/20240522/عضو-القيادة-السياسية-لحركة-حماس-في-لبنان-عدنا-إلى-نقطة-الصفر-في-المفاوضات-ولا-نثق-بموقف-واشنطن--1089099342.html

عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان: عدنا إلى نقطة الصفر في المفاوضات ولا نثق بموقف واشنطن

عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان: عدنا إلى نقطة الصفر في المفاوضات ولا نثق بموقف واشنطن

سبوتنيك عربي

أعلن عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان بسام خلف أنّ "الوساطة القطرية مستمرّة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على الرّغم من غياب أيّ اتصالات حقيقية... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T10:13+0000

2024-05-22T10:13+0000

2024-05-22T10:13+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

غزة

طوفان الأقصى

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وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الولايات المتحدة على غرار موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لا تريد وقف الحرب والخطة للقضاء على حركة "حماس" مستمرة وبالتالي الحديث عن وقف إطلاق النار برعاية أميركية لا نثق به"، موضحاً أنّه "يبدو أنّ هناك اختلاف في الآراء داخل الإدارة الأميركية بين من يريد وقف إطلاق النار ومن يرفضه".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"."القسام" تعلن القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "النقطة صفر"حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين. "القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sarabic.ae/20240522/تصويت-هل-تعتبر-اعتراف-النرويج-وأيرلندا-وإسبانيا-بدولة-فلسطين-نجاحا-لـطوفان-الأقصى؟--1089092743.html

https://sarabic.ae/20240522/النرويج-وإيرلندا-وإسبانيا-تعترف-بدولة-فلسطين-إسرائيل-تستنكر-وحماس-ترحب-1089098088.html

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, طوفان الأقصى