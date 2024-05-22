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https://sarabic.ae/20240522/عضو-القيادة-السياسية-لحركة-حماس-في-لبنان-عدنا-إلى-نقطة-الصفر-في-المفاوضات-ولا-نثق-بموقف-واشنطن--1089099342.html
عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان: عدنا إلى نقطة الصفر في المفاوضات ولا نثق بموقف واشنطن
عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان: عدنا إلى نقطة الصفر في المفاوضات ولا نثق بموقف واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلن عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان بسام خلف أنّ "الوساطة القطرية مستمرّة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على الرّغم من غياب أيّ اتصالات حقيقية... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T10:13+0000
2024-05-22T10:13+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
غزة
طوفان الأقصى
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وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الولايات المتحدة على غرار موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لا تريد وقف الحرب والخطة للقضاء على حركة "حماس" مستمرة وبالتالي الحديث عن وقف إطلاق النار برعاية أميركية لا نثق به"، موضحاً أنّه "يبدو أنّ هناك اختلاف في الآراء داخل الإدارة الأميركية بين من يريد وقف إطلاق النار ومن يرفضه".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"."القسام" تعلن القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "النقطة صفر"حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين. "القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sarabic.ae/20240522/تصويت-هل-تعتبر-اعتراف-النرويج-وأيرلندا-وإسبانيا-بدولة-فلسطين-نجاحا-لـطوفان-الأقصى؟--1089092743.html
https://sarabic.ae/20240522/النرويج-وإيرلندا-وإسبانيا-تعترف-بدولة-فلسطين-إسرائيل-تستنكر-وحماس-ترحب-1089098088.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, طوفان الأقصى

عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان: عدنا إلى نقطة الصفر في المفاوضات ولا نثق بموقف واشنطن

10:13 GMT 22.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSعناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أعلن عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان بسام خلف أنّ "الوساطة القطرية مستمرّة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على الرّغم من غياب أيّ اتصالات حقيقية بين الأطراف المعنية، وبالتالي عدنا إلى نقطة الصفر".
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الولايات المتحدة على غرار موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لا تريد وقف الحرب والخطة للقضاء على حركة "حماس" مستمرة وبالتالي الحديث عن وقف إطلاق النار برعاية أميركية لا نثق به"، موضحاً أنّه "يبدو أنّ هناك اختلاف في الآراء داخل الإدارة الأميركية بين من يريد وقف إطلاق النار ومن يرفضه".

ولفت خلف إلى أنّ "إسرائيل أعلنت مراراً وتكراراً أنها لا تريد التطبيع مع أي دولة عربية مقابل إقامة دولة فلسطينية، وما يجري الآن في الضفة الغربية من تدمير على غرار ما حدث في غزة هو مؤشر على أنّهم يريدون تهجير الشّعب الفلسطيني".

أحد عناصر كتائب القسام التابعة لحركة حماس يضع قذيفة خلف دبابة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
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08:54 GMT

كما أكّد أنّ "ممارسات الجيش الإسرائيلي في الضفة وجنّين هي محاولات للجم أي عملية قد تقوم بها "المقاومة" أو تصعيد من الضفة تجاه تل أبيب وخصوصاً أنّ جنّين تمثّل قلب الثورة الفلسطينية والأجنحة العسكرية الفاعلة والبارزة موجودة فيها".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
اعلام فلسطينية وإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعترف بدولة فلسطين... إسرائيل تستنكر و"حماس" ترحب
09:44 GMT
"القسام" تعلن القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "النقطة صفر"
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
"القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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