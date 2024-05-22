https://sarabic.ae/20240522/لم-نحقق-أهداف-الحرب-خلافات-داخل-لجنة-الخارجية-والأمن-بالكنيست-بشأن-اليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1089123430.html

"لم نحقق أهداف الحرب".. خلافات داخل لجنة الخارجية والأمن بالكنيست بشأن "اليوم التالي" للحرب على غزة

"لم نحقق أهداف الحرب".. خلافات داخل لجنة الخارجية والأمن بالكنيست بشأن "اليوم التالي" للحرب على غزة

سبوتنيك عربي

أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بنشوب خلافات داخلية في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي بشأن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة. 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T20:46+0000

2024-05-22T20:46+0000

2024-05-22T20:46+0000

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وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن خلافات كبيرة نشبت داخل لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، دفعت تساحي هنغابي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إلى التصريح بأن الحرب الدائرة على قطاع غزة لم تحقق أي من أهدافها.وهو ما دفع بعضوة الكنيست تالي غوتليب إلى مهاجمته لأكثر من مرة، وهو ما أجبر القائمين على الاجتماع إلى إخراج البرلمانية الإسرائيلية من قاعة الاجتماع، بدعوى إفسادها لمناقشات اللجنة نفسها.وأشار هنغابي إلى أن إسرائيل لم تنجح حتى الآن في إسقاط حركة حماس أو وضع شروط معينة لصفقة تبادل الرهائن وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة، كما لم تسمح بلاده بعودة المستوطنين إلى منازلهم في غلاف غزة.وفي السياق نفسه، أفادت ‏قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن القتال في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة يكلفنا الكثير من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 14، أنه في الوقت الذي لا أحد يلوم أحد القيادة السياسية في تل أبيب بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة، فإن المعارك العسكرية في مدينة جباليا تكلف بلاده الكثير من القتلى والجرحى، موضحة أن المعارك الدائرة في مدينة بيت حانون والمناطق الشمالية لقطاع غزة تتكرر يوميا فيها حالات سقوط القتلى والجرحى، ولا يلوم أحد القيادات السياسية الإسرائيلية.وكانت القناة الـ 12 الإسرائيلية قد أكدت أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل الرائد جدعون حي ديرا، والنقيب يسرائيل يودكين، والرقيب إلياهو حاييم، قد سقطوا خلال المعارك والاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل