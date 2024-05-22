https://sarabic.ae/20240522/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابطين-وجندي-إثر-اشتباكات-شمالي-غزة-1089118765.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وجندي إثر اشتباكات شمالي غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وجندي إثر اشتباكات شمالي غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين وجندي في اشتباكات شمالي قطاع غزة. 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T18:05+0000

2024-05-22T18:05+0000

2024-05-22T18:05+0000

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وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل الرائد جدعون حي ديرا، والنقيب يسرائيل يودكين، والرقيب إلياهو حاييم، قد سقطوا خلال المعارك والاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة.وفي السياق نفسه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن نية عدد من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو "مكافأة للإرهاب".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن نتنياهو، أن إعلان عدد من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مكافأة للإرهاب، مضيفا أن 80 % من الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون ما جرى من عملية عسكرية لحركة حماس في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأوضح نتنياهو أن "مكافأة الإرهاب لن يجلب السلام ولن يحول دون إلحاق الهزيمة بحركة حماس".وكانت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا قد أعلنت، اليوم الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب واسع من قادة "حماس".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240522/مسؤول-إسرائيل-تنوي-العودة-إلى-الوساطة-القطرية-لأنها-أكثر-تأثيرا-على-حماس-من-المصرية-1089112161.html

https://sarabic.ae/20240522/نتنياهو-اعتراف-عدد-من-الدول-الأوروبية-بالدولة-الفلسطينية-هو-مكافأة-للإرهاب-1089116440.html

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل