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https://sarabic.ae/20240522/مظاهرات-إسرائيلية-في-تل-أبيب-والقدس-للمطالبة-بإعادة-المحتجزين-1089121773.html
مظاهرات إسرائيلية في تل أبيب والقدس للمطالبة بإعادة المحتجزين
مظاهرات إسرائيلية في تل أبيب والقدس للمطالبة بإعادة المحتجزين
سبوتنيك عربي
خرج الآلاف من الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، في مدينتي تل أبيب والقدس للمطالبة بإبرام صفقة تبادل محتجزين مع حركة "حماس". 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T20:01+0000
2024-05-22T20:01+0000
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وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن المئات من عائلات المحتجزين الإسرائيليين خرجوا للتظاهر أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة القدس للمطالبة بإبرام صفقة تقضي بعودة ذويهم المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة.فيما قالت القناة الإسرائيلية نفسها (هيئة البث) في تقرير آخر لها أن المئات من الإسرائيليين خرجوا للتظاهر في مدينة تل أبيب للغرض ذاته، حيث نقلت عن بعض عائلات المحتجزين أن حكومة نتنياهو تريد الحفاظ على حكمها بأي ثمن، على حساب مواطنيها.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت ‏قناة إسرائيلية بأن القتال في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة يكلفنا الكثير من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 14 أنه في الوقت الذي لا أحد يلوم أحد القيادة السياسية في تل أبيب بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة، فإن المعارك العسكرية في مدينة جباليا تكلف بلاده الكثير من القتلى والجرحىن موضحة أن المعارك الدائرة في مدينة بيت حانون والمناطق الشمالية لقطاع غزة تتكرر يوميا فيها حالات سقوط القتلى والجرحى، ولا يلوم أحد القيادات السياسية الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين وجندي في اشتباكات شمالي قطاع غزة.وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل الرائد جدعون حي ديرا، والنقيب يسرائيل يودكين، والرقيب إلياهو حاييم، قد سقطوا خلال المعارك والاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240522/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابطين-وجندي-إثر-اشتباكات-شمالي-غزة-1089118765.html
https://sarabic.ae/20240522/نتنياهو-اعتراف-عدد-من-الدول-الأوروبية-بالدولة-الفلسطينية-هو-مكافأة-للإرهاب-1089116440.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

مظاهرات إسرائيلية في تل أبيب والقدس للمطالبة بإعادة المحتجزين

20:01 GMT 22.05.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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خرج الآلاف من الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، في مدينتي تل أبيب والقدس للمطالبة بإبرام صفقة تبادل محتجزين مع حركة "حماس".
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن المئات من عائلات المحتجزين الإسرائيليين خرجوا للتظاهر أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة القدس للمطالبة بإبرام صفقة تقضي بعودة ذويهم المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة.
فيما قالت القناة الإسرائيلية نفسها (هيئة البث) في تقرير آخر لها أن المئات من الإسرائيليين خرجوا للتظاهر في مدينة تل أبيب للغرض ذاته، حيث نقلت عن بعض عائلات المحتجزين أن حكومة نتنياهو تريد الحفاظ على حكمها بأي ثمن، على حساب مواطنيها.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وجندي إثر اشتباكات شمالي غزة
18:05 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت ‏قناة إسرائيلية بأن القتال في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة يكلفنا الكثير من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 14 أنه في الوقت الذي لا أحد يلوم أحد القيادة السياسية في تل أبيب بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة، فإن المعارك العسكرية في مدينة جباليا تكلف بلاده الكثير من القتلى والجرحىن موضحة أن المعارك الدائرة في مدينة بيت حانون والمناطق الشمالية لقطاع غزة تتكرر يوميا فيها حالات سقوط القتلى والجرحى، ولا يلوم أحد القيادات السياسية الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين وجندي في اشتباكات شمالي قطاع غزة.
وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل الرائد جدعون حي ديرا، والنقيب يسرائيل يودكين، والرقيب إلياهو حاييم، قد سقطوا خلال المعارك والاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة.
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
نتنياهو: اعتراف عدد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية هو "مكافأة للإرهاب"
16:21 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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