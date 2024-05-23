https://sarabic.ae/20240523/إسرائيل-تتوعد-الدول-التي-تعترف-بفلسطين-1089126474.html

إسرائيل تتوعد الدول التي تعترف بفلسطين

إسرائيل تتوعد الدول التي تعترف بفلسطين

سبوتنيك عربي

صرح السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور أن إسرائيل لن تنسى أو تغفر للدول التي اعترفت بفلسطين بعد هجوم حماس العام الماضي. 23.05.2024, سبوتنيك عربي

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2024-05-23T05:50+0000

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وقال بروسورلـ "Table.Briefings": "هذه الدول تمنح الإرهابيين رياح مواتية. خلال المذبحة القادمة، ستكون أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء".وتوعد الدول التي اعترفت بفلسطين بالقول: "لن ننسى هذا ولن نسامح هذه الدول".أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا، يوم أمس الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب واسع من قادة "حماس".مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": الاعترافات بفلسطين تؤكد عدالة القضية وتنسجم مع كفاح الشعبمن جهتها قامت إسرائيل باستدعاء سفرائها في النرويج وأيرلندا، احتجاجًا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من العواقب.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر.تصويت... هل تعتبر اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين نجاحا لـ"طوفان الأقصى"؟من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودعت دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.إسرائيل تستدعي سفيريها في النرويج وأيرلندا بعد إعلان البلدين الاعتراف بدولة فلسطين وتحذر إسبانيايذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد.

https://sarabic.ae/20240522/إسرائيل-تقر-إجراءات-عقابية-ضد-السلطة-الفلسطينية-وقف-تحويل-الضرائب-وتعزيز-الاستيطان-1089098293.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم