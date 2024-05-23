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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
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29 د
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عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20240523/إسرائيل-تتوعد-الدول-التي-تعترف-بفلسطين-1089126474.html
إسرائيل تتوعد الدول التي تعترف بفلسطين
إسرائيل تتوعد الدول التي تعترف بفلسطين
سبوتنيك عربي
صرح السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور أن إسرائيل لن تنسى أو تغفر للدول التي اعترفت بفلسطين بعد هجوم حماس العام الماضي. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T05:50+0000
2024-05-23T05:50+0000
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وقال بروسورلـ "Table.Briefings": "هذه الدول تمنح الإرهابيين رياح مواتية. خلال المذبحة القادمة، ستكون أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء".وتوعد الدول التي اعترفت بفلسطين بالقول: "لن ننسى هذا ولن نسامح هذه الدول".أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا، يوم أمس الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب واسع من قادة "حماس".مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": الاعترافات بفلسطين تؤكد عدالة القضية وتنسجم مع كفاح الشعبمن جهتها قامت إسرائيل باستدعاء سفرائها في النرويج وأيرلندا، احتجاجًا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من العواقب.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر.تصويت... هل تعتبر اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين نجاحا لـ"طوفان الأقصى"؟من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودعت دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.إسرائيل تستدعي سفيريها في النرويج وأيرلندا بعد إعلان البلدين الاعتراف بدولة فلسطين وتحذر إسبانيايذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد.
https://sarabic.ae/20240522/إسرائيل-تقر-إجراءات-عقابية-ضد-السلطة-الفلسطينية-وقف-تحويل-الضرائب-وتعزيز-الاستيطان-1089098293.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تتوعد الدول التي تعترف بفلسطين

05:50 GMT 23.05.2024
© flickr.com / جويأعلام فلسطينية ترفرف
أعلام فلسطينية ترفرف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© flickr.com / جوي
تابعنا عبر
صرح السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور أن إسرائيل لن تنسى أو تغفر للدول التي اعترفت بفلسطين بعد هجوم حماس العام الماضي.
وقال بروسورلـ "Table.Briefings": "هذه الدول تمنح الإرهابيين رياح مواتية. خلال المذبحة القادمة، ستكون أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء".
وتوعد الدول التي اعترفت بفلسطين بالقول: "لن ننسى هذا ولن نسامح هذه الدول".
أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا، يوم أمس الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب واسع من قادة "حماس".
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": الاعترافات بفلسطين تؤكد عدالة القضية وتنسجم مع كفاح الشعب
من جهتها قامت إسرائيل باستدعاء سفرائها في النرويج وأيرلندا، احتجاجًا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من العواقب.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
إسرائيل تقر إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية... وقف تحويل الضرائب وتعزيز الاستيطان
أمس, 09:27 GMT
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر.

تصويت... هل تعتبر اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين نجاحا لـ"طوفان الأقصى"؟
من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ودعت دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.

إسرائيل تستدعي سفيريها في النرويج وأيرلندا بعد إعلان البلدين الاعتراف بدولة فلسطين وتحذر إسبانيا
يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد.
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علم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تتوعد الدول التي تعترف بفلسطين06:05 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:44 GMTعلم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسبانيا والنرويج وأيرلندا تقرر الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينيةأمس, 12:53 GMT
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