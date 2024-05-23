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https://sarabic.ae/20240523/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-انتهاء-العملية-العسكرية-في-جنين-وتصفية-قيادي-بحماس-في-جباليا-1089157014.html
الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء العملية العسكرية في جنين وتصفية قيادي بحماس في جباليا
الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء العملية العسكرية في جنين وتصفية قيادي بحماس في جباليا
سبوتنيك عربي
أعلنت الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، انتهاء العملية العسكرية في مدينة جنين، مؤكدا "إحباط العمليات الإرهابية". 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T18:57+0000
2024-05-23T18:57+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن "الجيش قام بتصفية حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحماس في مدينة جباليا، مؤكدا العمل في عدة مناطق في رفح لتحقيق أهداف الحرب وإعادة المختطفين والمجندات المختطفات".وبشأن أحداث 7 أكتوبر الماضي، قال هاغاري، إن "الجيش فشل في مهمته في 7 اكتوبر وعلينا الآن مهمة التحقيق والإصلاح لضمان عدم تكرار ذلك"، مشيرا إلى أنه "سيتم التحقيق في قضية التحذيرات بشأن الهجوم".وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال في وقت سابق اليوم، إن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حماس، بعد تعثر جولات المفاوضات السابقة.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن هاليفي قوله في مجلس الوزراء الحربي، إن "الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطا عسكرية على حماس، بما في ذلك من خلال العملية في رفح، لكن يجب أن يقترن ذلك بتحرك سياسي لإطلاق الأسرى".ووفقا لوسائل الإعلام، فإن كافة رؤساء الأجهزة الأمنية وفريق التفاوض "دعوا إلى ضرورة التحرك العاجل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الأسرى، ولو على حساب الاستعداد لمناقشة مقترح حماس الأخير وتقديم تنازلات"، حسب قولهم.وكان مصدر مصري رفيع المستوى قد قال، في وقت سابق اليوم، إن "الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240512/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يقر-بتحمله-المسؤولية-الكاملة-عن-الإخفاق-في-7-أكتوبر-1088774097.html
https://sarabic.ae/20240430/إسرائيل-تعلن-تقديمها-معلومات-تفصيلية-للأمم-المتحدة-حول-ضلوع-موظفي-الأونروا-في-هجوم-7-أكتوبر-1088406577.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء العملية العسكرية في جنين وتصفية قيادي بحماس في جباليا

18:57 GMT 23.05.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© AFP 2023
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أعلنت الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، انتهاء العملية العسكرية في مدينة جنين، مؤكدا "إحباط العمليات الإرهابية".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن "الجيش قام بتصفية حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحماس في مدينة جباليا، مؤكدا العمل في عدة مناطق في رفح لتحقيق أهداف الحرب وإعادة المختطفين والمجندات المختطفات".
وبشأن أحداث 7 أكتوبر الماضي، قال هاغاري، إن "الجيش فشل في مهمته في 7 اكتوبر وعلينا الآن مهمة التحقيق والإصلاح لضمان عدم تكرار ذلك"، مشيرا إلى أنه "سيتم التحقيق في قضية التحذيرات بشأن الهجوم".
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
رئيس الأركان الإسرائيلي يقر بتحمله المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في 7 أكتوبر
12 مايو, 18:18 GMT
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال في وقت سابق اليوم، إن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حماس، بعد تعثر جولات المفاوضات السابقة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن هاليفي قوله في مجلس الوزراء الحربي، إن "الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطا عسكرية على حماس، بما في ذلك من خلال العملية في رفح، لكن يجب أن يقترن ذلك بتحرك سياسي لإطلاق الأسرى".
ووفقا لوسائل الإعلام، فإن كافة رؤساء الأجهزة الأمنية وفريق التفاوض "دعوا إلى ضرورة التحرك العاجل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الأسرى، ولو على حساب الاستعداد لمناقشة مقترح حماس الأخير وتقديم تنازلات"، حسب قولهم.
وكان مصدر مصري رفيع المستوى قد قال، في وقت سابق اليوم، إن "الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
إسرائيل تعلن تقديمها معلومات تفصيلية للأمم المتحدة حول "ضلوع موظفي الأونروا" في هجوم 7 أكتوبر
30 أبريل, 14:48 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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