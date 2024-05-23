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https://sarabic.ae/20240523/الولايات-المتحدة-تتفاوض-على-نقل-معبر-رفح-إلى-سيطرة-الاتحاد-الأوروبي-1089126098.html
الولايات المتحدة تتفاوض على نقل معبر رفح إلى سيطرة الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة تتفاوض على نقل معبر رفح إلى سيطرة الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
نقلت صحيفة أمريكية عن مصادر رفيعة المستوى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتفاوض مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في فتح معبر رفح في قطاع غزة... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T05:03+0000
2024-05-23T05:03+0000
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وقالت الصحيفة: "مسؤولون أمريكيون يعملون من وراء الكواليس منذ أسابيع، ويتوسطون في محادثات بين إسرائيل ومصر للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن تتولى منظمة أوروبية مسؤولية معبر رفح وتحسن بشكل كبير من تدفق المساعدات إلى القطاع".وبحسب صحيفة "بوليتيكو" فإن المسؤولين المصريين أعربوا خلال المحادثات عن رغبتهم في أن يدير المعبر سكان غزة كما كان في السابق. في المقابل، تقترح الولايات المتحدة إشراك طرف ثالث محايد للسيطرة على المعبر. وينبغي أن يكون هذا الطرف هو بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية رفح (EUBAM Rafah)، التي كانت تعمل على الحدود في قطاع غزة، لكنها علقت نشاطها في عام 2007 بعد وصول حركة حماس الفلسطينية إلى السلطة في القطاع."أونروا": الادعاءات بأن سكان غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة أو إنسانية "كاذبة"وقال أحد المصادر للصحيفة إنه إذا وافقت إسرائيل على الاقتراح الأمريكي، فمن الممكن أن يتم فتح معبر رفح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وأغلق معبر رفح منذ بدأ الجيش الإسرائيلي عملية في المدينة يوم 7 مايو/أيار.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، مما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.الجيش الإسرائيلي يعلن تقدم قواته في عمق رفح والسيطرة على نحو ثلثي محور فيلادلفياوردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sarabic.ae/20240523/مجلس-الحرب-الإسرائيلي-يوجه-فريق-التفاوض-باستئناف-العمل-على-صفقة-تبادل-في-غزة-1089124846.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, إسرائيل

الولايات المتحدة تتفاوض على نقل معبر رفح إلى سيطرة الاتحاد الأوروبي

05:03 GMT 23.05.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBمعبر رفح بين قطاع غزة ومصر
معبر رفح بين قطاع غزة ومصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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نقلت صحيفة أمريكية عن مصادر رفيعة المستوى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتفاوض مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في فتح معبر رفح في قطاع غزة والسيطرة على المعبر.
وقالت الصحيفة: "مسؤولون أمريكيون يعملون من وراء الكواليس منذ أسابيع، ويتوسطون في محادثات بين إسرائيل ومصر للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن تتولى منظمة أوروبية مسؤولية معبر رفح وتحسن بشكل كبير من تدفق المساعدات إلى القطاع".
وبحسب صحيفة "بوليتيكو" فإن المسؤولين المصريين أعربوا خلال المحادثات عن رغبتهم في أن يدير المعبر سكان غزة كما كان في السابق. في المقابل، تقترح الولايات المتحدة إشراك طرف ثالث محايد للسيطرة على المعبر. وينبغي أن يكون هذا الطرف هو بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية رفح (EUBAM Rafah)، التي كانت تعمل على الحدود في قطاع غزة، لكنها علقت نشاطها في عام 2007 بعد وصول حركة حماس الفلسطينية إلى السلطة في القطاع.
"أونروا": الادعاءات بأن سكان غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة أو إنسانية "كاذبة"
وقال أحد المصادر للصحيفة إنه إذا وافقت إسرائيل على الاقتراح الأمريكي، فمن الممكن أن يتم فتح معبر رفح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
مجلس الحرب الإسرائيلي يوجه فريق التفاوض باستئناف العمل على صفقة تبادل في غزة
00:41 GMT
وأغلق معبر رفح منذ بدأ الجيش الإسرائيلي عملية في المدينة يوم 7 مايو/أيار.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، مما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
الجيش الإسرائيلي يعلن تقدم قواته في عمق رفح والسيطرة على نحو ثلثي محور فيلادلفيا
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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