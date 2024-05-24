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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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حصاد الأسبوع
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إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
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خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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أستاذ علاقات دولية: مشاركة دول عربية في مراسم تشييع رئيسي دحضت العديد من الروايات الغربية
أستاذ علاقات دولية: مشاركة دول عربية في مراسم تشييع رئيسي دحضت العديد من الروايات الغربية
سبوتنيك عربي
أكّد أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور جمال واكيم، أنّ "مشاركة ممثلين عن فلسطين ولبنان وقطر ومصر وتونس والعراق في مراسم التشييع، ورسائل التعزية التي جاءت من أكثر... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T19:38+0000
2024-05-24T19:38+0000
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وأضاف الدكتور واكيم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "تضامن قطر والسعودية والإمارات والعراق وسوريا ومصر مع إيران في هذه المحنة لم يكن غريبا، فالعلاقات مع إيران وطيدة وتحسنت بنسب قياسية".وذكّر بأنّ "العديد من الأحداث الخطيرة حصلت ولم تؤثر على النظام الإيراني، منها تفجير مبنى البرلمان ومقتل المئات من أعضائه، والحرب الإيرانية العراقية عام 1980، واغتيال الرئيس الإيراني السابق محمد علي رجائي عام 1981، ووفاة الإمام الخميني عام 1989".وأوضح أنّ "وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، لن يعرقل سير العمل السياسي في الجمهورية الإسلامية، على الرغم من الألم السائد في البلاد".وقال:وتوقّع أن "يكمل الرئيس الإيراني المقبل النهج الذي وضعه الرئيس رئيسي، لا سيما لناحية تصلب الموقف تجاه الغرب فيما يتعلق بالملف النووي، والتوجه شرقا، وتقوية الشراكة مع روسيا والصين".وأشاد واكيم "بالحس القومي العالي في إيران"، موضحا أنّ "أساسه يعود للقومية الفارسية التي تمثل غالبية السكان، والمذهب الشيعي الذي يحمل الهوية الوجدانية والقومية للبلاد".وأضاف: وأكّد واكيم أنّ "نسبة المتضامنين والمشاركين في مراسم التشييع فاقت نسبة الناخبين الذين صوتوا لرئيسي في انتخابات العام 2021".وفي وقت سابق، تحطمت مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، شمال غربي البلاد.
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أستاذ علاقات دولية: مشاركة دول عربية في مراسم تشييع رئيسي دحضت العديد من الروايات الغربية

19:38 GMT 24.05.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مطار مشهد، إيران
مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مطار مشهد، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أكّد أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور جمال واكيم، أنّ "مشاركة ممثلين عن فلسطين ولبنان وقطر ومصر وتونس والعراق في مراسم التشييع، ورسائل التعزية التي جاءت من أكثر من 40 دولة حول العالم، بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، تدحض كل الروايات الغربية التي تزعم أن إيران دولة منعزلة".
وأضاف الدكتور واكيم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "تضامن قطر والسعودية والإمارات والعراق وسوريا ومصر مع إيران في هذه المحنة لم يكن غريبا، فالعلاقات مع إيران وطيدة وتحسنت بنسب قياسية".

وأكد واكيم أنّ "مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحديات عدة منذ اليوم الأول للثورة عام 1978، يدلّ على قوة النظام السياسي في إيران، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية الإيرانية".

وذكّر بأنّ "العديد من الأحداث الخطيرة حصلت ولم تؤثر على النظام الإيراني، منها تفجير مبنى البرلمان ومقتل المئات من أعضائه، والحرب الإيرانية العراقية عام 1980، واغتيال الرئيس الإيراني السابق محمد علي رجائي عام 1981، ووفاة الإمام الخميني عام 1989".
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16:36 GMT
وأوضح أنّ "وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، لن يعرقل سير العمل السياسي في الجمهورية الإسلامية، على الرغم من الألم السائد في البلاد".
وقال:

هناك دائما خطط طوارئ لمواجهة الأزمات في إيران، آخرها تعيين النائب الأول للرئيس محمد مخبر ليقوم بمهام الرئاسة، إلى حين إجراء الانتخابات بعد أقل من 50 يوما.

وتوقّع أن "يكمل الرئيس الإيراني المقبل النهج الذي وضعه الرئيس رئيسي، لا سيما لناحية تصلب الموقف تجاه الغرب فيما يتعلق بالملف النووي، والتوجه شرقا، وتقوية الشراكة مع روسيا والصين".
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أمس, 19:52 GMT
وأشاد واكيم "بالحس القومي العالي في إيران"، موضحا أنّ "أساسه يعود للقومية الفارسية التي تمثل غالبية السكان، والمذهب الشيعي الذي يحمل الهوية الوجدانية والقومية للبلاد".
وأضاف:

هذان العاملان تسببا في تضامن الداخل الإيراني، وقد فُسّر هذا التضامن بخروج الملايين إلى الساحات للمشاركة في مراسم التشييع.

وأكّد واكيم أنّ "نسبة المتضامنين والمشاركين في مراسم التشييع فاقت نسبة الناخبين الذين صوتوا لرئيسي في انتخابات العام 2021".
وفي وقت سابق، تحطمت مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، شمال غربي البلاد.
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