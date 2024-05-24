https://sarabic.ae/20240524/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-جديدة-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1089186091.html

أمريكا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أمريكا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة ستنقل "مساعدات عسكرية" جديدة إلى كييف بقيمة 275 مليون دولار، سيتم إرسالها في أقرب وقت ممكن،... 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T19:02+0000

2024-05-24T19:02+0000

2024-05-24T19:02+0000

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وقال بلينكن في بيان: "حزمة المساعدات هذه البالغة قيمتها 275 مليون دولار، التي تعد جزءًا من جهودنا لمساعدة أوكرانيا على صد الهجمات الروسية بالقرب من خاركوف، تحتوي على قدرات مطلوبة بشكل عاجل".ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 10 مايو/أيار، على تخصيص 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.وجاء في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس في دستور وقوانين الولايات المتحدة، أفوض وزير الخارجية السلطة لتوجيه سحب بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري، لمساعدة أوكرانيا".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

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