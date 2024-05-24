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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
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خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد إلزامية تنفيذ قرارات المحكمة الدولية حول رفح
الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد إلزامية تنفيذ قرارات المحكمة الدولية حول رفح
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلزامية تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحكم الصادر بشأن رفح. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T17:32+0000
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وأشار الأمين العام إلى أن القرارات، وفقا لميثاق المحكمة ونظامها الأساسي، ملزمة ويأمل أن يمتثل الطرفان للقرار على النحو الواجب.وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع يومي 16 و17 مايو/أيار بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب عملية رفح. وطالب ممثل جنوب أفريقيا سفير البلاد لدى هولندا فيسوموزي مادونسيلا، المحكمة بإلزام إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك رفح، وسحب جيشها من هناك.وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.وشددت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.إسرائيل تدين قرار محكمة العدل الدولية وتصفه بـ"الكاذب والمثير للاشمئزاز"
https://sarabic.ae/20240524/تصويت-برأيك-هل-تنصاع-إسرائيل-لأمر-محكمة-العدل-الدولية-بوقف-الحرب-على-رفح؟--1089178502.html
https://sarabic.ae/20240524/محكمة-العدل-الدولية-تأمر-إسرائيل-بوقف-هجومها-العسكري-على-رفح-1089177316.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, محكمة العدل الدولية, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, محكمة العدل الدولية, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد إلزامية تنفيذ قرارات المحكمة الدولية حول رفح

17:32 GMT 24.05.2024
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مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلزامية تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحكم الصادر بشأن رفح.
وأشار الأمين العام إلى أن القرارات، وفقا لميثاق المحكمة ونظامها الأساسي، ملزمة ويأمل أن يمتثل الطرفان للقرار على النحو الواجب.

وتابع: "وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة، سيحيل الأمين العام على الفور إلى مجلس الأمن إخطارًا بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة".

بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
تصويت... برأيك هل تنصاع إسرائيل لأمر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب على رفح؟
14:21 GMT
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع يومي 16 و17 مايو/أيار بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب عملية رفح. وطالب ممثل جنوب أفريقيا سفير البلاد لدى هولندا فيسوموزي مادونسيلا، المحكمة بإلزام إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك رفح، وسحب جيشها من هناك.

وفي وقت سابق من اليوم، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.

وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح
14:46 GMT
وشددت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
إسرائيل تدين قرار محكمة العدل الدولية وتصفه بـ"الكاذب والمثير للاشمئزاز"
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