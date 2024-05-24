https://sarabic.ae/20240524/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يؤكد-إلزامية-تنفيذ-قرارات-المحكمة-الدولية-حول-رفح---1089183821.html
الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد إلزامية تنفيذ قرارات المحكمة الدولية حول رفح
الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد إلزامية تنفيذ قرارات المحكمة الدولية حول رفح
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلزامية تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحكم الصادر بشأن رفح. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T17:32+0000
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وأشار الأمين العام إلى أن القرارات، وفقا لميثاق المحكمة ونظامها الأساسي، ملزمة ويأمل أن يمتثل الطرفان للقرار على النحو الواجب.وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع يومي 16 و17 مايو/أيار بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب عملية رفح. وطالب ممثل جنوب أفريقيا سفير البلاد لدى هولندا فيسوموزي مادونسيلا، المحكمة بإلزام إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك رفح، وسحب جيشها من هناك.وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.وشددت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.إسرائيل تدين قرار محكمة العدل الدولية وتصفه بـ"الكاذب والمثير للاشمئزاز"
https://sarabic.ae/20240524/تصويت-برأيك-هل-تنصاع-إسرائيل-لأمر-محكمة-العدل-الدولية-بوقف-الحرب-على-رفح؟--1089178502.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, محكمة العدل الدولية, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, محكمة العدل الدولية, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد إلزامية تنفيذ قرارات المحكمة الدولية حول رفح
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلزامية تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحكم الصادر بشأن رفح.
وأشار الأمين العام إلى أن القرارات، وفقا لميثاق المحكمة ونظامها الأساسي، ملزمة ويأمل أن يمتثل الطرفان للقرار على النحو الواجب.
وتابع: "وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة، سيحيل الأمين العام على الفور إلى مجلس الأمن إخطارًا بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة".
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع يومي 16 و17 مايو/أيار بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب عملية رفح. وطالب ممثل جنوب أفريقيا سفير البلاد لدى هولندا فيسوموزي مادونسيلا، المحكمة بإلزام إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك رفح، وسحب جيشها من هناك.
وفي وقت سابق من اليوم، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.
وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.
وشددت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح
الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.