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الجيش الأمريكي يعلن إصابة 3 من جنوده في غزة
الجيش الأمريكي يعلن إصابة 3 من جنوده في غزة
سبوتنيك عربي
صرح نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، بأن "3 جنود أمريكيين لحقت بهم إصابات غير قتالية، خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T08:16+0000
2024-05-24T08:48+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الخميس، عن كوبر، قوله إن "الإصابات حدثت أثناء إقامة وتشغيل الرصيف البحري الذي شيدته الولايات المتحدة على ساحل غزة".ورفض كوبر تقديم تفاصيل عن إصابة الجندي الثالث.وفي السياق، أفاد القائد العسكري الأمريكي لوسائل إعلام أمريكية، بأن "الجندي الثالث في حالة حرجة، أما الجنديان الآخران فقد عادا إلى العمل".وأوضح كوبر أنه "تم إرسال الجنود الثلاثة إلى المستشفيات الإسرائيلية للحصول على مزيد من الرعاية لأنهم يحتاجون إلى رعاية طبية أكثر مما يمكن توفيره على السفن البحرية الأمريكية".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت الجمعة الماضية، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.كما أكدت عدم وصول أي قوات أمريكية إلى الشاطئ في غزة، وأن ما يجري هو عمل متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين في القطاع عبر "ممر بحري ذي طبيعة إنسانية خالصة".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20240521/الجيش-الأمريكي-تسليم-نحو-570-طنا-من-المساعدات-لغزة-عبر-الرصيف-البحري-صور-1089055212.html
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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن إصابة 3 من جنوده في غزة

08:16 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 08:48 GMT 24.05.2024)
© AFP 2023 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023 / RAWAD MADANAT
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صرح نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، براد كوبر، بأن "3 جنود أمريكيين لحقت بهم إصابات غير قتالية، خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل غزة، لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الخميس، عن كوبر، قوله إن "الإصابات حدثت أثناء إقامة وتشغيل الرصيف البحري الذي شيدته الولايات المتحدة على ساحل غزة".

فيما أوضحت الصحيفة، أن "أحد الجنود الثلاثة أصيب بالتواء في الكاحل، بينما أصيب آخر بجراح خفيفة في الظهر، ونقل الثالث لتلقي العلاج في مستشفى بإسرائيل".

ورفض كوبر تقديم تفاصيل عن إصابة الجندي الثالث.
وفي السياق، أفاد القائد العسكري الأمريكي لوسائل إعلام أمريكية، بأن "الجندي الثالث في حالة حرجة، أما الجنديان الآخران فقد عادا إلى العمل".
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وأوضح كوبر أنه "تم إرسال الجنود الثلاثة إلى المستشفيات الإسرائيلية للحصول على مزيد من الرعاية لأنهم يحتاجون إلى رعاية طبية أكثر مما يمكن توفيره على السفن البحرية الأمريكية".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت الجمعة الماضية، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.
كما أكدت عدم وصول أي قوات أمريكية إلى الشاطئ في غزة، وأن ما يجري هو عمل متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين في القطاع عبر "ممر بحري ذي طبيعة إنسانية خالصة".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.
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