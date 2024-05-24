بوتين يكشف عن هوية الطائرتين اللتين رافقتا طائرة رئيسي المنكوبة

عربي
بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240524/بوتين-يكشف-عن-هوية-الطائرتين-اللتين-رافقتا-طائرة-رئيسي-المنكوبة-1089181547.html
بوتين يكشف عن هوية الطائرتين اللتين رافقتا طائرة رئيسي المنكوبة
بوتين يكشف عن هوية الطائرتين اللتين رافقتا طائرة رئيسي المنكوبة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذين استخدموا المروحيات الروسية، وصلوا إلى وجهتهم دون مشاكل. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T16:00+0000
2024-05-24T16:00+0000
روسيا
إيران
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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات الروسية البيلاروسية: "الأشخاص المرافقون طاروا (أكملوا رحلتهم) على متن طائرتي هليكوبتر روسيتين، في رأيي، في نفس الظروف، وفي نفس المسار، لقد وصلوا في الواقع دون أي مشاكل".وأوضح بوتين أنه من عير المرجح أن تواجه روسيا تغييرًا كبيرًا في السياسة الخارجية الإيرانية بعد وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي.وقال بوتين ردًا على سؤال للصحفيين عما إذا كانت وفاة رئيسي ستؤثر على العلاقات بين طهران وموسكو: "فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لإيران، فهذه قرارات سيادية لإيران نفسها، فإيران قوة إقليمية كبرى وتؤدي دورًا مهمًا في الشؤون العالمية، ولكن، في رأيي، بعد هذه المأساة (حادث تحطم مروحية رئيسي وعبد اللهيان)، من غير المرجح أن نواجه أي تغييرات في السياسة الخارجية للقيادة الإيرانية، مع الأخذ في الاعتبار أن القواعد الأساسية للدولة الإيرانية مستقرة تمامًا".وفي وقت سابق، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان.وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.
https://sarabic.ae/20240523/هيئة-الأركان-الإيرانية-تنشر-تقريرا-أوليا-عن-حادث-تحطم-مروحية-الرئيس-1089158215.html
https://sarabic.ae/20240524/السفير-الروسي-لدى-الأمم-المتحدة--مصرع-الرئيس-الإيراني-يهدد-بـتفاقم-الوضع-في-الشرق-الأوسط--1089160287.html
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

بوتين يكشف عن هوية الطائرتين اللتين رافقتا طائرة رئيسي المنكوبة

16:00 GMT 24.05.2024
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذين استخدموا المروحيات الروسية، وصلوا إلى وجهتهم دون مشاكل.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات الروسية البيلاروسية: "الأشخاص المرافقون طاروا (أكملوا رحلتهم) على متن طائرتي هليكوبتر روسيتين، في رأيي، في نفس الظروف، وفي نفس المسار، لقد وصلوا في الواقع دون أي مشاكل".
وأوضح بوتين أنه من عير المرجح أن تواجه روسيا تغييرًا كبيرًا في السياسة الخارجية الإيرانية بعد وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي.
موقع تحطم طائرة المروحية التابعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
هيئة الأركان الإيرانية تنشر تقريرا أوليا عن حادث تحطم مروحية الرئيس
أمس, 19:52 GMT
وقال بوتين ردًا على سؤال للصحفيين عما إذا كانت وفاة رئيسي ستؤثر على العلاقات بين طهران وموسكو: "فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لإيران، فهذه قرارات سيادية لإيران نفسها، فإيران قوة إقليمية كبرى وتؤدي دورًا مهمًا في الشؤون العالمية، ولكن، في رأيي، بعد هذه المأساة (حادث تحطم مروحية رئيسي وعبد اللهيان)، من غير المرجح أن نواجه أي تغييرات في السياسة الخارجية للقيادة الإيرانية، مع الأخذ في الاعتبار أن القواعد الأساسية للدولة الإيرانية مستقرة تمامًا".
مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مشهد، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: مصرع الرئيس الإيراني يهدد بـ"تفاقم الوضع" في الشرق الأوسط
01:40 GMT
وأكد بوتين أن روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران والشعب الإيراني.
وفي وقت سابق، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان.
وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.
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