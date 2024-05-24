خبير لـ"سبوتنيك": الاعترافات الدولية بفلسطين تؤثر على مجريات القضية وعلى الحرب الإسرائيلية المستمرة

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
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خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
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https://sarabic.ae/20240524/خبير-لـسبوتنيك-الاعترافات-الدولية-بفلسطين-تؤثر-على-مجريات-القضية-وعلى-الحرب-الإسرائيلية-المستمرة-1089184940.html
خبير لـ"سبوتنيك": الاعترافات الدولية بفلسطين تؤثر على مجريات القضية وعلى الحرب الإسرائيلية المستمرة
خبير لـ"سبوتنيك": الاعترافات الدولية بفلسطين تؤثر على مجريات القضية وعلى الحرب الإسرائيلية المستمرة
سبوتنيك عربي
قال المحلل السياسي الفلسطيني، شرحبيل الغريب، اليوم الجمعة، إن "قرارات الاعتراف من قبل إسبانيا وأيرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية، ستؤثر على مجريات القضية... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T18:06+0000
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وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "اعتراف الدول الثلاث يعتبر إنجازا مهما وانتصارا لعدالة القضية الفلسطينية، ولقرارات الشرعية الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".وأكد أن "توالي الاعترافات العالمية بالدولة الفلسطينية، بعد تصويت 143 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر للاعتراف بدولة فلسطين".وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب عربي ودولي.من جهتها، استدعت إسرائيل سفراءها في النرويج وأيرلندا، احتجاجا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من عواقبها.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية، يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر".من جانبها، رحبت حركة "حماس" الفلسطينية، بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.ودعت الحركة دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في "التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين"، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20240524/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الاعترافات-الدولية-بدولة-فلسطين-يزيد-من-عزلة-إسرائيل-1089163364.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي

خبير لـ"سبوتنيك": الاعترافات الدولية بفلسطين تؤثر على مجريات القضية وعلى الحرب الإسرائيلية المستمرة

18:06 GMT 24.05.2024
© Sputnik . M.Urchenko / الانتقال إلى بنك الصورالمسجد الأقصى
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
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قال المحلل السياسي الفلسطيني، شرحبيل الغريب، اليوم الجمعة، إن "قرارات الاعتراف من قبل إسبانيا وأيرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية، ستؤثر على مجريات القضية إيجابيا".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "اعتراف الدول الثلاث يعتبر إنجازا مهما وانتصارا لعدالة القضية الفلسطينية، ولقرارات الشرعية الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".
وأكد أن "توالي الاعترافات العالمية بالدولة الفلسطينية، بعد تصويت 143 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر للاعتراف بدولة فلسطين".
ويرى أن "هذه الخطوة سوف تؤثر على سير مجريات القضية الفلسطينية بشكل عام، وعلى الحرب المستمرة ومدى التعاطف ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حريته وحقوقه من بين أنياب إسرائيل".
وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب عربي ودولي.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاعترافات الدولية بدولة فلسطين يزيد من عزلة إسرائيل
07:25 GMT
من جهتها، استدعت إسرائيل سفراءها في النرويج وأيرلندا، احتجاجا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من عواقبها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية، يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر".
من جانبها، رحبت حركة "حماس" الفلسطينية، بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
ودعت الحركة دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في "التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين"، بحسب قولها.
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