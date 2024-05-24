https://sarabic.ae/20240524/نائب-في-الكونغرس-على-واشنطن-التوقف-عن-تقديم-الأموال-لكييف--1089188263.html

نائب في الكونغرس: على واشنطن التوقف عن تقديم الأموال لكييف

نائب في الكونغرس: على واشنطن التوقف عن تقديم الأموال لكييف

سبوتنيك عربي

أفاد النائب الأمريكي، توماس ماسي، بأنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن تخصيص الأموال لأوكرانيا، ومحاولة إيجاد حل دبلوماسي للصراع في أقرب وقت ممكن. 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T20:51+0000

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روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ماسي لوكالة "سبوتنيك" عندما سئل عن سبل حل الصراع: "أعتقد أننا يجب أن نتوقف عن إرسال الأموال إلى هناك. أعتقد أننا يجب أن نحاول التفاوض على السلام في أقرب وقت ممكن".ولا تزال آراء ماسي في السياسة الخارجية أقلية في الكونغرس، الذي أقر الشهر الماضي مساعدات إضافية بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة ستنقل "مساعدات عسكرية" جديدة إلى كييف بقيمة 275 مليون دولار، سيتم إرسالها في أقرب وقت ممكن، وقد تم بالفعل تسليم الحزمة السابقة إلى خط المواجهة.ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 10 مايو/أيار، على تخصيص 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.وجاء في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس في دستور وقوانين الولايات المتحدة، أفوض وزير الخارجية السلطة لتوجيه سحب بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري، لمساعدة أوكرانيا".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

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