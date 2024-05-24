خبير بريطاني يكشف ما الذي يخيف زيلينسكي في منطقة العمليات الخاصة

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25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
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إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
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29 د
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خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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https://sarabic.ae/20240524/خبير-بريطاني-يكشف-ما-الذي-يخيف-زيلينسكي-في-منطقة-العمليات-الخاصة-1089187371.html
خبير بريطاني يكشف ما الذي يخيف زيلينسكي في منطقة العمليات الخاصة
خبير بريطاني يكشف ما الذي يخيف زيلينسكي في منطقة العمليات الخاصة
سبوتنيك عربي
أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، منزعج من عدم وجود مواقع محصنة في اتجاه خاركوف. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T19:51+0000
2024-05-24T19:51+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "على ما يبدو، حدث ما يلي على خط المواجهة، هجوم روسي في اتجاه خاركوف وانهيار التحصينات الأوكرانية، نحن نتحدث عن الغياب التام للتحصينات وحقول الألغام والخنادق، ويبدو أن هذا أخاف حتى زيلينسكي".وتابع ميركوريس أن القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف تتلقى الآن الجزء الأكبر من الإمدادات المتاحة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديوطاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك
https://sarabic.ae/20240524/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-جديدة-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1089186091.html
https://sarabic.ae/20240524/مي-35-الروسية-تشن-ضربات-صاروخية-على-معقل-عسكري-أوكراني-فيديو-1089183018.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير بريطاني يكشف ما الذي يخيف زيلينسكي في منطقة العمليات الخاصة

19:51 GMT 24.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، منزعج من عدم وجود مواقع محصنة في اتجاه خاركوف.
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "على ما يبدو، حدث ما يلي على خط المواجهة، هجوم روسي في اتجاه خاركوف وانهيار التحصينات الأوكرانية، نحن نتحدث عن الغياب التام للتحصينات وحقول الألغام والخنادق، ويبدو أن هذا أخاف حتى زيلينسكي".

وأوضح ميركوريس أن زيلينسكي يشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث على الجبهة، موضحا أن ما يدل على ذلك هو الإجراءات التي يتخذها الأوكرانيون الذين يقومون بنقل أعداد زائدة من القوات إلى هذا الاتجاه.

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19:02 GMT
وتابع ميركوريس أن القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف تتلقى الآن الجزء الأكبر من الإمدادات المتاحة.

وقال ميركوريس: "يركز زيلينسكي اهتمامه على الوضع، وهو مرعوب مما يمكن أن يحدث. أعتقد أنه يخشى بالتأكيد شيئين، أولا، أن أوكرانيا يمكن أن تخسر خاركوف، وأعتقد أنه ربما يفهم أن خسارة أوكرانيا لثاني أكبر مدنها ستعني نهاية رئاسته".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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