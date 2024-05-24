https://sarabic.ae/20240524/خبير-بريطاني-يكشف-ما-الذي-يخيف-زيلينسكي-في-منطقة-العمليات-الخاصة-1089187371.html

خبير بريطاني يكشف ما الذي يخيف زيلينسكي في منطقة العمليات الخاصة

خبير بريطاني يكشف ما الذي يخيف زيلينسكي في منطقة العمليات الخاصة

سبوتنيك عربي

أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، منزعج من عدم وجود مواقع محصنة في اتجاه خاركوف. 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T19:51+0000

2024-05-24T19:51+0000

2024-05-24T19:51+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "على ما يبدو، حدث ما يلي على خط المواجهة، هجوم روسي في اتجاه خاركوف وانهيار التحصينات الأوكرانية، نحن نتحدث عن الغياب التام للتحصينات وحقول الألغام والخنادق، ويبدو أن هذا أخاف حتى زيلينسكي".وتابع ميركوريس أن القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف تتلقى الآن الجزء الأكبر من الإمدادات المتاحة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديوطاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك

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