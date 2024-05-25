https://sarabic.ae/20240525/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-للمطالبة-بانتخابات-مبكرة-ورحيل-نتنياهو-وإبرام-صفقة-تبادل--1089207532.html

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بانتخابات مبكرة ورحيل نتنياهو وإبرام صفقة تبادل

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بانتخابات مبكرة ورحيل نتنياهو وإبرام صفقة تبادل

سبوتنيك عربي

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم الأحد، في مدينة تل أبيب للمطالبة بانتخابات مبكرة ورحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T18:04+0000

2024-05-25T18:04+0000

2024-05-25T18:04+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أم آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد سياسة نتنياهو، ويطالبون برحيله وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، بهدف الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة من قطاع غزة.وحمل المتظاهرون صور المجندات الإسرائيليات المحتجزات بقطاع غزة، في وقت شارك زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في الاحتجاجات المطالبة بعقد صفقة تبادل مع حماس.ومن المقرر أن يعقد "كابينيت الحرب" الإسرائيلي على قطاع غزة، غدا الأحد، اجتماعا لبحث ملف إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر لإدارة "كابينيت الحرب" الإسرائيلي على غزة يعقد اجتماعا لبحث ملف إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240525/كابينيت-الحرب-الإسرائيلي-يعقد-اجتماعا-لبحث-ملف-إطلاق-سراح-المحتجزين-لدى-حماس-1089206537.html

https://sarabic.ae/20240525/رئيس-الموساد-يطلع-رئيس-الوزراء-القطري-على-موقف-إسرائيل-النهائي-في-مفاوضات-تبادل-الرهائن-مع-حماس-1089203095.html

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