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4 سفن بحرية أمريكية في مهمة الدعم الإنساني بغزة تضررت بأحوال الطقس
4 سفن بحرية أمريكية في مهمة الدعم الإنساني بغزة تضررت بأحوال الطقس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن 4 سفن بحرية أمريكية في مهمة الدعم الإنساني بقطاع غزة تضررت بأحوال الطقس 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T16:28+0000
2024-05-25T16:28+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت بتضرر 4 سفن تابعة للبحرية للأمريكية قد تضررت وهي في مهمة لتقديم الدعم الإنساني للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب الطقس السئ. وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن السفن البحرية الأمريكية قد ابتعدت عن مراسيها على شواطئ قطاع غزة، وأن الجهود الأمريكية تتواصل لإصلاح وإعادة السفن تجري بمساعدة البحرية الإسرائيلية. وأشارت في وقت سابق إلى أن طوف أمريكي كان يستخدم لنقل المعدات الإنسانية إلى الرصيف البحري الأمريكي شمال غزة، قد انفصل عن السفن الأمريكية بسبب الرياح والأمواج الشديدة، حتى توقف عند الشاطئ مدينة أشدود مبتعدا عن شواطئ القطاع. وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الرصيف انفصل جزء منه على ما يبدو بسبب الأمواج القوية، ووصلت البحرية الإسرائيلية إلى مكان الحادث للمساعدة في ربط الجزء المنجرف وإعادته"، منوهة إلى أن "الحادثة لم تسفر عن وقوع ضحايا".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت الجمعة الماضية، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.كما أكدت عدم وصول أي قوات أمريكية إلى الشاطئ في غزة، وأن ما يجري هو عمل متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين في القطاع عبر "ممر بحري ذي طبيعة إنسانية خالصة".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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الأخبار, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

4 سفن بحرية أمريكية في مهمة الدعم الإنساني بغزة تضررت بأحوال الطقس

16:28 GMT 25.05.2024
© Ajwad Jradatالفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار
الفصائل الفلسطينية تنظم فاعليات في ميناء غزة للمطالبة بالحق في الغاز ورفع الحصار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© Ajwad Jradat
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن 4 سفن بحرية أمريكية في مهمة الدعم الإنساني بقطاع غزة تضررت بأحوال الطقس
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت بتضرر 4 سفن تابعة للبحرية للأمريكية قد تضررت وهي في مهمة لتقديم الدعم الإنساني للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب الطقس السئ.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن السفن البحرية الأمريكية قد ابتعدت عن مراسيها على شواطئ قطاع غزة، وأن الجهود الأمريكية تتواصل لإصلاح وإعادة السفن تجري بمساعدة البحرية الإسرائيلية.
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15:54 GMT
وأشارت في وقت سابق إلى أن طوف أمريكي كان يستخدم لنقل المعدات الإنسانية إلى الرصيف البحري الأمريكي شمال غزة، قد انفصل عن السفن الأمريكية بسبب الرياح والأمواج الشديدة، حتى توقف عند الشاطئ مدينة أشدود مبتعدا عن شواطئ القطاع.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الرصيف انفصل جزء منه على ما يبدو بسبب الأمواج القوية، ووصلت البحرية الإسرائيلية إلى مكان الحادث للمساعدة في ربط الجزء المنجرف وإعادته"، منوهة إلى أن "الحادثة لم تسفر عن وقوع ضحايا".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت الجمعة الماضية، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.
كما أكدت عدم وصول أي قوات أمريكية إلى الشاطئ في غزة، وأن ما يجري هو عمل متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين في القطاع عبر "ممر بحري ذي طبيعة إنسانية خالصة".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.
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وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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