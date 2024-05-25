https://sarabic.ae/20240525/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وكورسك-1089190865.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية، طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود،... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T05:19+0000
2024-05-25T05:19+0000
2024-05-25T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الوزارة أنه "خلال الليلة الماضية، تم إفشال محاولة أخرى لنظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240524/القوات-الروسية-تنفذ-49-ضربة-على-أهداف-في-أوكرانيا-1089172332.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية، طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان الوزارة أنه "خلال الليلة الماضية، تم إفشال محاولة أخرى لنظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.