https://sarabic.ae/20240525/الخارجية-الروسية-تصرفات-عدائية-تقوم-بها-الولايات-المتحدة-في-مجال-أمن-المعلومات-1089191875.html
الخارجية الروسية: تصرفات عدائية تقوم بها الولايات المتحدة في مجال أمن المعلومات
الخارجية الروسية: تصرفات عدائية تقوم بها الولايات المتحدة في مجال أمن المعلومات
سبوتنيك عربي
صرح مدير إدارة الأمن الدولي للمعلومات بوزارة الخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، اليوم السبت، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل شبكة من المختبرات السيبرانية... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T06:25+0000
2024-05-25T06:25+0000
2024-05-25T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
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وأوضح ليوكمانوف، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي، للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، في تصريحات خاصة لوكالة لـ"سبوتنيك"، قائلا: "حلف الناتو يعمل على تشكيل شبكة من المختبرات السيبرانية على طول الحدود الروسية مع إستونيا ولاتفيا وفنلندا ورومانيا، وفي المنظور القريب في جورجيا ومولدوفا".وأكد ليوكمانوف، بالقول: "أود أن أؤكد أننا سنتخذ الإجراءات المناسبة ردا على أي أعمال عدائية ضدنا في مجال أمن المعلومات".
https://sarabic.ae/20240525/مسؤول-روسي-صيغة-زيلينسكي-منفصلة-عن-الواقع-ولا-يوجد-لدى-روسيا-سبب-واحد-لمناقشتها-1089190360.html
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روسيا, الناتو
الخارجية الروسية: تصرفات عدائية تقوم بها الولايات المتحدة في مجال أمن المعلومات
صرح مدير إدارة الأمن الدولي للمعلومات بوزارة الخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، اليوم السبت، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل شبكة من المختبرات السيبرانية على طول محيط حدود روسيا، في إستونيا ولاتفيا وفنلندا ورومانيا.
وأوضح ليوكمانوف، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي، للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، في تصريحات خاصة لوكالة لـ"سبوتنيك"، قائلا: "حلف الناتو يعمل على تشكيل شبكة من المختبرات السيبرانية على طول الحدود الروسية مع إستونيا ولاتفيا وفنلندا ورومانيا، وفي المنظور القريب في جورجيا ومولدوفا".
وتابع ليوكمانوف: "لقد مارست واشنطن، منذ فترة طويلة، أساليب الحرب الهجينة ضد روسيا، في مجال المعلومات، وتستخدم أوكرانيا باعتبارها ساحة التدريب الرئيسية، حيث يقوم القراصنة، بما في ذلك من "جيش تكنولوجيا المعلومات"، بتنفيذ أعمال التخريب الإلكتروني تحت إشراف خبراء الناتو".
وأكد ليوكمانوف، بالقول: "أود أن أؤكد أننا سنتخذ الإجراءات المناسبة ردا على أي أعمال عدائية ضدنا في مجال أمن المعلومات".