https://sarabic.ae/20240525/الخارجية-الروسية-تصرفات-عدائية-تقوم-بها-الولايات-المتحدة-في-مجال-أمن-المعلومات-1089191875.html

الخارجية الروسية: تصرفات عدائية تقوم بها الولايات المتحدة في مجال أمن المعلومات

الخارجية الروسية: تصرفات عدائية تقوم بها الولايات المتحدة في مجال أمن المعلومات

سبوتنيك عربي

صرح مدير إدارة الأمن الدولي للمعلومات بوزارة الخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، اليوم السبت، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكل شبكة من المختبرات السيبرانية... 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T06:25+0000

2024-05-25T06:25+0000

2024-05-25T06:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الناتو

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وأوضح ليوكمانوف، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي، للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، في تصريحات خاصة لوكالة لـ"سبوتنيك"، قائلا: "حلف الناتو يعمل على تشكيل شبكة من المختبرات السيبرانية على طول الحدود الروسية مع إستونيا ولاتفيا وفنلندا ورومانيا، وفي المنظور القريب في جورجيا ومولدوفا".وأكد ليوكمانوف، بالقول: "أود أن أؤكد أننا سنتخذ الإجراءات المناسبة ردا على أي أعمال عدائية ضدنا في مجال أمن المعلومات".

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روسيا, الناتو