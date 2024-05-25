برلماني لبناني لـ"سبوتنيك": البعض يتعامل مع ملف النزوح السوري بعيدا عن المصلحة الوطنية

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:26 GMT
34 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
11:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، وحزب الله يتوّعد اسرائيل بـ"مفاجآت"
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240525/برلماني-لبناني-لـسبوتنيك-البعض-يتعامل-مع-ملف-النزوح-السوري-بعيدا-عن-المصلحة-الوطنية-1089208625.html
برلماني لبناني لـ"سبوتنيك": البعض يتعامل مع ملف النزوح السوري بعيدا عن المصلحة الوطنية
برلماني لبناني لـ"سبوتنيك": البعض يتعامل مع ملف النزوح السوري بعيدا عن المصلحة الوطنية
سبوتنيك عربي
قال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن ما يحصل منذ فترة بموضوع النازحين السوريين في لبنان تجاوز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T18:54+0000
2024-05-25T18:54+0000
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وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، البعض تعاطى مع هذا الملف أبعد من مصلحة لبنان، وهناك ضرورة البت بقضية النزوح السوري بعيدا عن أي خلفية عدائية.واعتبر أن هناك من استحضر كل الخطابات الملتبسة، مؤكدًا بذلك أن مقاربة الملف عند هؤلاء لا علاقة له بالمصلحة الوطنية التي تتطلب علاقات طيبة مع سوريا، باعتبار أن فيها مصلحة للبنان، وفق ما أكدته تجربة العلاقات بين البلدين طوال المراحل التاريخية.وشدد على أن الملف يحتاج اليوم إلى تعاطي هادئ، بعيدا عن أي عصبية أو عدائية.وعبّر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أمس الجمعة، عن رفض بلاده لأي محاولة من أي جهة لفرض أي شكل من أشكال توطين اللاجئين الفلسطينيين، أو النازحين السوريين. وقال: "ندعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في فتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية، وتشكيل لجان مشتركة تحقق العودة الآمنة للنازحين إلى وطنهم الأم"، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.ودعا بري المجتمع الدولي كذلك إلى "مقاربة ملف النزوح السوري مقاربة إنسانية، بعيدًا عن أي استثمار لأغراض تهدد وحدة وسيادة سوريا".ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بأكثر من مليونين لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف "لاجئ"، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.وحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعاً إلى سوريا بنحو 50 ألف نازح، وذلك بعد استئناف عملية العودة والتي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.
https://sarabic.ae/20240524/رئيس-البرلمان-اللبناني-سنقاوم-أي-محاولات-لفرض-توطين-النازحين-السوريين-أو-اللاجئين-الفلسطينيين-1089175482.html
https://sarabic.ae/20240514/قوافل-النازحين-السوريين-العائدين-من-لبنان-تصل-إلى-سوريا-صور-1088855224.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان

برلماني لبناني لـ"سبوتنيك": البعض يتعامل مع ملف النزوح السوري بعيدا عن المصلحة الوطنية

18:54 GMT 25.05.2024
© Sputnik . Zahraa Al-Amirمخيم لاجئين في لبنان
مخيم لاجئين في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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حصري
قال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن ما يحصل منذ فترة بموضوع النازحين السوريين في لبنان تجاوز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، البعض تعاطى مع هذا الملف أبعد من مصلحة لبنان، وهناك ضرورة البت بقضية النزوح السوري بعيدا عن أي خلفية عدائية.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
رئيس البرلمان اللبناني: سنقاوم أي محاولات لفرض توطين النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين
أمس, 13:41 GMT
واعتبر أن هناك من استحضر كل الخطابات الملتبسة، مؤكدًا بذلك أن مقاربة الملف عند هؤلاء لا علاقة له بالمصلحة الوطنية التي تتطلب علاقات طيبة مع سوريا، باعتبار أن فيها مصلحة للبنان، وفق ما أكدته تجربة العلاقات بين البلدين طوال المراحل التاريخية.
وشدد على أن الملف يحتاج اليوم إلى تعاطي هادئ، بعيدا عن أي عصبية أو عدائية.
وعبّر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أمس الجمعة، عن رفض بلاده لأي محاولة من أي جهة لفرض أي شكل من أشكال توطين اللاجئين الفلسطينيين، أو النازحين السوريين.
وقال: "ندعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في فتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية، وتشكيل لجان مشتركة تحقق العودة الآمنة للنازحين إلى وطنهم الأم"، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
ودعا بري المجتمع الدولي كذلك إلى "مقاربة ملف النزوح السوري مقاربة إنسانية، بعيدًا عن أي استثمار لأغراض تهدد وحدة وسيادة سوريا".
قوافل اللاجئين السوريين العائدين من لبنان تصل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
مجتمع
قوافل النازحين السوريين العائدين من لبنان تصل إلى سوريا... صور
14 مايو, 13:33 GMT
ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بأكثر من مليونين لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف "لاجئ"، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.
وحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعاً إلى سوريا بنحو 50 ألف نازح، وذلك بعد استئناف عملية العودة والتي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود12:48 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفحأمس, 22:00 GMT
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