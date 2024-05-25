https://sarabic.ae/20240525/فرنسا-و4-دول-عربية-تؤكد-رفضها-التام-لسيطرة-إسرائيل-على-الجانب-الفلسطيني-من-معبر-رفح-1089192153.html

فرنسا و4 دول عربية تؤكد رفضها التام لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

فرنسا و4 دول عربية تؤكد رفضها التام لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، بأن "أعضاء اللجنة المكلفة من القمة العربية الإسلامية، بحثوا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التطورات الخطيرة في... 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T06:34+0000

2024-05-25T06:34+0000

2024-05-25T06:34+0000

أخبار مدينة رفح

أخبار معبر رفح

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار قطر اليوم

قطر

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/19/1089191521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8852b753e6a8736095394e8ff37cebe4.jpg

وأضافت الخارجية القطرية، في بيان لها، أن "أعضاء اللجنة الوزارية شددوا على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مجددين رفضهم التام لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.من جهته، قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "وفد القمة العربية الإسلامية بحث مع ماكرون، سبل حل الأوضاع الإنسانية في غزة والإيقاف التام لإطلاق النار في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "قطر تدعم كافة الجهود الدولية المنصفة والرامية لذلك".وأعلنت مصر، أمس الجمعة، عن اجتماع يضم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزراء خارجية عدد من الدول العربية، لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن "وزير الخارجية المصري سامح شكري، غادر إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي".وأضاف البيان أن "شكري سيشارك في اجتماع يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات، مع الرئيس ماكرون".وأوضح البيان أن "الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي، على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع".كما تشهد الزيارة "التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين"، وفق البيان.يشار إلى أن مصر وقطر والولايات المتحدة، تقود وساطة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، أسفرت عن هدنة استمرت لمدة أسبوع، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وتشن إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حربا على قطاع غزة، خلّفت نحو 36 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة، بحسب بيانات رسمية فلسطينية ودولية.

https://sarabic.ae/20240524/محكمة-العدل-الدولية-تأمر-إسرائيل-بوقف-هجومها-العسكري-على-رفح-1089177316.html

أخبار مدينة رفح

أخبار معبر رفح

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

قطر

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي