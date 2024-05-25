https://sarabic.ae/20240525/ما-هو-الماء-الثقيل-الخاص-بالمفاعلات-النووية؟-1089198467.html
ما هو "الماء الثقيل" الخاص بالمفاعلات النووية؟
ما هو "الماء الثقيل" الخاص بالمفاعلات النووية؟
سبوتنيك عربي
يختلف الماء الثقيل عن الماء العادي في احتوائه على نظير ثقيل للهيدروجين هو الـ"ديوتيريوم"، الذي تقدر كتلته الذرية بضعف الكتلة الذرية للهيدروجين. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T11:49+0000
2024-05-25T11:49+0000
2024-05-25T11:49+0000
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ويمثل أحد المركبات الكيميائية النادرة في العالم ويتراوح تركيزه على وجه الأرض بين 150 إلى 200 جزء في المليون، ويتم إنتاجه بتقنيات متطورة لا يملكها إلا عدد قليل من الدول في مقدمتها كندا، التي تنتج نحو 40 في المئة من الإنتاج العالمي، بينما تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المستوردين له.
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انفوجرافيك, инфографика
ما هو "الماء الثقيل" الخاص بالمفاعلات النووية؟
يختلف الماء الثقيل عن الماء العادي في احتوائه على نظير ثقيل للهيدروجين هو الـ"ديوتيريوم"، الذي تقدر كتلته الذرية بضعف الكتلة الذرية للهيدروجين.
ويمثل أحد المركبات الكيميائية النادرة في العالم ويتراوح تركيزه على وجه الأرض بين 150 إلى 200 جزء في المليون، ويتم إنتاجه بتقنيات متطورة لا يملكها إلا عدد قليل من الدول في مقدمتها كندا، التي تنتج نحو 40 في المئة من الإنتاج العالمي، بينما تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المستوردين له.