https://sarabic.ae/20240525/نتنياهو-يرد-على-تهديد-جنود-الاحتياط-بتمرد-داخل-الجيش-الإسرائيلي-1089208259.html

نتنياهو يرد على "تهديد" جنود الاحتياط بتمرد داخل الجيش الإسرائيلي

نتنياهو يرد على "تهديد" جنود الاحتياط بتمرد داخل الجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على مقطع مصور تم مشاركته عبر الإنترنت، والذي يظهر جندي احتياط ملثم يهدد بالتمرد، إذا لم تسعى الحكومة... 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T18:38+0000

2024-05-25T18:38+0000

2024-05-25T18:38+0000

بنيامين نتنياهو

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وجاء في بيان لمكتب نتنياهو: “لقد حذر رئيس الوزراء مرات عديدة من خطورة ظاهرة العصيان والتساهل معها”.ومن دون إشارته إلى الفيديو بشكل مباشر، والذي نشره أيضا نجله، يائير نتنياهو، أضاف البيان أن نتنياهو كان “ثابتا” في موقفه بشأن الرفض العسكري، وأنه "يعارض بشكل قاطع أي رفض من أي جانب".جاء رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد دقائق من نشر وسائل الإعلام العبرية اقتباسا من مسؤول كبير، ينتقد فيه "صمته المطبق" بشأن هذه المسألة. وكان المصدر الرفيع الذي نقلت عنه "القناة 12" الإسرائيلية قبل قليل، قوله إن مشاركة يائير نتنياهو للفيديو، هي "دعوة واضحة للتمرد ضد قيادة الجيش الإسرائيلي". ونُقل عن المصدر قوله: "إن رئيس الوزراء بصمته المطبق ساعة بعد ساعة، يدعم هذا العمل الخطير". وسبق لنتنياهو أن أدلى بتصريحات مماثلة ضد "العصيان"، عندما توقف مئات من جنود الاحتياط النخبة عن التطوع في أوائل عام 2023، احتجاجا على خطط حكومته لقلب النظام القضائي.

https://sarabic.ae/20240525/فيديوهات-متداولة-تدعو-للتمرد-داخل-الجيش-الإسرائيلي-ولابيد-يصفها-بـالخطيرة-والكارثية-1089204432.html

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