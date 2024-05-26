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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240526/الكرملين-هناك-مجموعة-واسعة-من-الفرص-للتعاون-الثلاثي-بين-روسيا-وأوزبكستان-وكازاخستان-1089229570.html
الكرملين: هناك مجموعة واسعة من الفرص للتعاون الثلاثي بين روسيا وأوزبكستان وكازاخستان
الكرملين: هناك مجموعة واسعة من الفرص للتعاون الثلاثي بين روسيا وأوزبكستان وكازاخستان
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن هناك مجموعة واسعة من الفرص للتعاون الثلاثي بين روسيا وأوزبكستان وكازاخستان، مضيفا أن موسكو منفتحة على... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T18:53+0000
2024-05-26T18:53+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف للقناة الأولى الروسية: "هذا تعاون بين الدول الثلاث، أوزبكستان وكازاخستان وروسيا، لذا فإن الفرص هنا واسعة للغاية، وروسيا منفتحة عليها. وهذا تعاون متبادل المنفعة".ويزور بوتين البلاد بدعوة من رئيس أوزبكستان، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة يومين، من اليوم وحتى الغد.وبالإضافة إلى ذلك، سيشارك بوتين وميرضيايف في الاجتماع الأول للمجلس الإقليمي لروسيا وأوزبكستان.وذكر الكرملين، بوقت سابق، أن الطرفين يخططان في ختام الزيارة للتوقيع على "حزمة ضخمة من الاتفاقيات الثنائية".وتعمل موسكو وطشقند على بناء محطة للطاقة النووية بتصميم روسي، ومحطة لمعالجة النحاس، ومجمع كيميائي للغاز، ومركز للتعدين في أوزبكستان، حسبما ورد في وثائق زيارة الرئيس الروسي إلى أوزبكستان، المنشورة في وكالة أنباء "دوني" التابعة لوزارة الخارجية الأوزبكية.وفي ذات السياق، تتوقع أوزبكستان، وفقًا للوثائق، زيادة حجم الاستثمارات الروسية فيها إلى 5 مليارات دولار، مقارنة بـ 3 مليارات دولار العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240525/بوتين-من-المهم-زيادة-وتيرة-إمداد-القوات-المسلحة-الروسية-بالأسلحة-الحديثة-ذات-التكنولوجيا-المتقدمة--1089201779.html
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روسيا, العالم

الكرملين: هناك مجموعة واسعة من الفرص للتعاون الثلاثي بين روسيا وأوزبكستان وكازاخستان

18:53 GMT 26.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن هناك مجموعة واسعة من الفرص للتعاون الثلاثي بين روسيا وأوزبكستان وكازاخستان، مضيفا أن موسكو منفتحة على مثل هذا التعاون.
وقال بيسكوف للقناة الأولى الروسية: "هذا تعاون بين الدول الثلاث، أوزبكستان وكازاخستان وروسيا، لذا فإن الفرص هنا واسعة للغاية، وروسيا منفتحة عليها. وهذا تعاون متبادل المنفعة".
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى أوزبكستان، حيث سيجري، في إطار زيارته الرسمية، محادثات مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
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بوتين: من المهم زيادة وتيرة إمداد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة الحديثة ذات التكنولوجيا المتقدمة
أمس, 14:33 GMT
ويزور بوتين البلاد بدعوة من رئيس أوزبكستان، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة يومين، من اليوم وحتى الغد.
ويعتزم الرئيسان خلال المفاوضات مناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول المشكلات الإقليمية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيشارك بوتين وميرضيايف في الاجتماع الأول للمجلس الإقليمي لروسيا وأوزبكستان.
وذكر الكرملين، بوقت سابق، أن الطرفين يخططان في ختام الزيارة للتوقيع على "حزمة ضخمة من الاتفاقيات الثنائية".
وتعمل موسكو وطشقند على بناء محطة للطاقة النووية بتصميم روسي، ومحطة لمعالجة النحاس، ومجمع كيميائي للغاز، ومركز للتعدين في أوزبكستان، حسبما ورد في وثائق زيارة الرئيس الروسي إلى أوزبكستان، المنشورة في وكالة أنباء "دوني" التابعة لوزارة الخارجية الأوزبكية.
وفي ذات السياق، تتوقع أوزبكستان، وفقًا للوثائق، زيادة حجم الاستثمارات الروسية فيها إلى 5 مليارات دولار، مقارنة بـ 3 مليارات دولار العام الماضي.
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