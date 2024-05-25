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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240525/بوتين-من-المهم-زيادة-وتيرة-إمداد-القوات-المسلحة-الروسية-بالأسلحة-الحديثة-ذات-التكنولوجيا-المتقدمة--1089201779.html
بوتين: من المهم زيادة وتيرة إمداد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة الحديثة ذات التكنولوجيا المتقدمة
بوتين: من المهم زيادة وتيرة إمداد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة الحديثة ذات التكنولوجيا المتقدمة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع قيادة شركات المجمع الصناعي العسكري في كوروليوف، إن صناعة الدفاع الروسية زادت بشكل كبير حجم الإنتاج خلال العملية... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T14:33+0000
2024-05-25T14:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار رئيس الدولة إلى أن "إنتاجنا زاد في الآونة الأخيرة، على مدى العام ونصف إلى العامين الماضيين، خلال العملية العسكرية الخاصة من عام 2021 إلى عام 2023، وهذه الأرقام تتغير باستمرار، وهي في تزايد".ووفقا له، زاد إنتاج الصواريخ وأسلحة المدفعية بأكثر من 22 مرة، ومعدات الحرب الإلكترونية والاستطلاع – 15 مرة، والذخيرة والأسلحة – 14 مرة، والمركبات – بسبعة مرات، والحماية الشخصية المدرعة – بستة مرات، ومعدات الطيران والطائرات بدون طيار بأربعة مرات، أسلحة مدرعة - ما يقرب من 3.5 مرة. وشدد بوتين في الوقت نفسه على أنه من الضروري الاستمرار في زيادة الإمداد للقوات الروسية بالأسلحة والمعدات الحديثة ذات التقنية العالية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240525/إعلام-غربي-رموز-نازية-تظهرعلى-معدات-الجيش-الأوكراني-بكثرة--1089201267.html
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روسيا
روسيا

بوتين: من المهم زيادة وتيرة إمداد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة الحديثة ذات التكنولوجيا المتقدمة

14:33 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 14:46 GMT 25.05.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© Sputnik
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قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع قيادة شركات المجمع الصناعي العسكري في كوروليوف، إن صناعة الدفاع الروسية زادت بشكل كبير حجم الإنتاج خلال العملية الخاصة.
وأشار رئيس الدولة إلى أن "إنتاجنا زاد في الآونة الأخيرة، على مدى العام ونصف إلى العامين الماضيين، خلال العملية العسكرية الخاصة من عام 2021 إلى عام 2023، وهذه الأرقام تتغير باستمرار، وهي في تزايد".
ووفقا له، زاد إنتاج الصواريخ وأسلحة المدفعية بأكثر من 22 مرة، ومعدات الحرب الإلكترونية والاستطلاع – 15 مرة، والذخيرة والأسلحة – 14 مرة، والمركبات – بسبعة مرات، والحماية الشخصية المدرعة – بستة مرات، ومعدات الطيران والطائرات بدون طيار بأربعة مرات، أسلحة مدرعة - ما يقرب من 3.5 مرة.

وأضاف الرئيس: "معظم الشركات تفي بوعودها في توريد المعدات في الوقت المحدد، وفي بعض الأحيان قبل الموعد المحدد".

وشدد بوتين في الوقت نفسه على أنه من الضروري الاستمرار في زيادة الإمداد للقوات الروسية بالأسلحة والمعدات الحديثة ذات التقنية العالية.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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كما دعا إلى التركيز على بناء اقتصاد القوات المسلحة حتى "يعمل كل روبل في الدولة بفعالية".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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