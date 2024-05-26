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https://sarabic.ae/20240526/الكنيست-الإسرائيلي-يصدق-بقراءة-تمهيدية-على-مشروع-قانون-يعتبر-الأونروا-منظمة-إرهابية-1089224181.html
الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة "تمهيدية" على مشروع قانون يعتبر "الأونروا" منظمة إرهابية
الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة "تمهيدية" على مشروع قانون يعتبر "الأونروا" منظمة إرهابية
سبوتنيك عربي
صدق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الأحد، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وإعلانها منظمة... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T14:21+0000
2024-05-26T14:21+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "يسرائيل ماتساف"، مساء اليوم الأحد، أن الكنيست صدق بالقراءة التمهيدية على قطع العلاقات بين تل أبيب والمنظمة الأممية، على أن يتم التصويت بالقراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل. ولفت الموقع إلى أنه من المتوقع أن يحظى مشروع القانون بموافقة كل من أحزاب الحكومة الإسرائيلية وأحزاب المعارضة أيضا في البلاد.وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس السبت، بأنه "نتيجة للعملية العسكرية المستمرة في رفح، أصبح من الصعب الآن الوصول إلى مركز توزيع الأونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي".وأوضحت الـ"أونروا"، في بيان لها، أن "النازحين في غزة أجبروا على الفرار 6 مرات"، لافتة إلى أنه "لا يوجد أمن في القطاع مع استمرار القصف ونقص الإمدادات الحيوية".وأضافت أن "ما يقرب من نصف سكان رفح والنازحين إليها، أو 800 ألف شخص، باتوا على الطرقات، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية في المنطقة، في 6 مايو(أيار الجاري)".وتقدم الـ"أونروا" حاليا الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 6 ملايين من اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات في دول عربية مجاورة.كانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة "تمهيدية" على مشروع قانون يعتبر "الأونروا" منظمة إرهابية

14:21 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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صدق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الأحد، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وإعلانها منظمة إرهابية.
وذكر الموقع الإلكتروني "يسرائيل ماتساف"، مساء اليوم الأحد، أن الكنيست صدق بالقراءة التمهيدية على قطع العلاقات بين تل أبيب والمنظمة الأممية، على أن يتم التصويت بالقراءة الأولى يوم الأربعاء المقبل.
ولفت الموقع إلى أنه من المتوقع أن يحظى مشروع القانون بموافقة كل من أحزاب الحكومة الإسرائيلية وأحزاب المعارضة أيضا في البلاد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
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وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس السبت، بأنه "نتيجة للعملية العسكرية المستمرة في رفح، أصبح من الصعب الآن الوصول إلى مركز توزيع الأونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي".
وأوضحت الـ"أونروا"، في بيان لها، أن "النازحين في غزة أجبروا على الفرار 6 مرات"، لافتة إلى أنه "لا يوجد أمن في القطاع مع استمرار القصف ونقص الإمدادات الحيوية".
وأضافت أن "ما يقرب من نصف سكان رفح والنازحين إليها، أو 800 ألف شخص، باتوا على الطرقات، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية في المنطقة، في 6 مايو(أيار الجاري)".
وتقدم الـ"أونروا" حاليا الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 6 ملايين من اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات في دول عربية مجاورة.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
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كانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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