https://sarabic.ae/20241026/مراسل-سبوتنيك-5-غارات-إسرائيلية-على-مناطق-مختلفة-بالضاحية-الجنوبية-لبيروت---عاجل-1094196619.html
مراسل "سبوتنيك": 7 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
مراسل "سبوتنيك": 7 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة على 7 مواقع لمناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
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بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني ، اليوم الأحد، لوكالة "سبوتنيك ": إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة 7 مواقع لمناطق متعددة بالضاحية الجنوبية لبيروت ما تسبب بانهيار عدد من المباني بشكلٍ كامل".وأوضح المصدر أن " الاستهداف طال محيط منطقة الحدث، وحارة حريك، وشارع الجاموس".وفي وقت سابق اليوم أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوقوع 5 غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مراسل "سبوتنيك": 7 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
23:02 GMT 26.10.2024 (تم التحديث: 23:28 GMT 26.10.2024)
أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة على 7 مواقع لمناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.