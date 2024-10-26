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مراسل "سبوتنيك": 7 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
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مراسل "سبوتنيك": 7 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
مراسل "سبوتنيك": 7 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة على 7 مواقع لمناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T23:02+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني ، اليوم الأحد، لوكالة "سبوتنيك ": إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة 7 مواقع لمناطق متعددة بالضاحية الجنوبية لبيروت ما تسبب بانهيار عدد من المباني بشكلٍ كامل".وأوضح المصدر أن " الاستهداف طال محيط منطقة الحدث، وحارة حريك، وشارع الجاموس".وفي وقت سابق اليوم أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوقوع 5 غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.
https://sarabic.ae/20241021/قتلى-وجرحى-تحت-الركام-جراء-الغارات-الإسرائيلية-بمحيط-مستشفى-بيروت-الحكومي-فيديو-1094017752.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مراسل "سبوتنيك": 7 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

23:02 GMT 26.10.2024 (تم التحديث: 23:28 GMT 26.10.2024)
© AP Photo / Hussein Mallaأثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان، 16 أكتوبر 2024
أثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان، 16 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة على 7 مواقع لمناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني ، اليوم الأحد، لوكالة "سبوتنيك ": إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة 7 مواقع لمناطق متعددة بالضاحية الجنوبية لبيروت ما تسبب بانهيار عدد من المباني بشكلٍ كامل".
أثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على أيطو، لبنان، 15 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
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21 أكتوبر, 22:10 GMT
وأوضح المصدر أن " الاستهداف طال محيط منطقة الحدث، وحارة حريك، وشارع الجاموس".
وفي وقت سابق اليوم أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوقوع 5 غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.
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