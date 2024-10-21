https://sarabic.ae/20241021/جامعة-الدول-العربية-تطالب-إسرائيل-بـالانسحاب-فورا-من-لبنان-1094012676.html
جامعة الدول العربية تطالب إسرائيل بـ"الانسحاب فورا" من لبنان
جامعة الدول العربية تطالب إسرائيل بـ"الانسحاب فورا" من لبنان
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأن "الموقف العربي يؤيد بوضوح الموقف اللبناني وسيادته على أراضيه وأجوائه ومياهه". 21.10.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، التي التقى خلالها رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، حسبما نشر في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الاثنين.وطالب أبو الغيط، بـ"تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ووقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من أي أرض لبنانية احتلها أو توغل فيها".وقال أبو الغيط إن "الصمت على تكرار سيناريو غزة في لبنان، هو اشتراك في الجريمة"، منتقدا موقف مجلس الأمن من الاعتداء الإسرائيلي على قوات اليونيفيل في لبنان.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20241021/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-طائرات-مسيرة-انطلقت-من-لبنان-1094007298.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
جامعة الدول العربية تطالب إسرائيل بـ"الانسحاب فورا" من لبنان
صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأن "الموقف العربي يؤيد بوضوح الموقف اللبناني وسيادته على أراضيه وأجوائه ومياهه".
جاء ذلك خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، التي التقى خلالها رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، حسبما نشر في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الاثنين.
وطالب أبو الغيط، بـ"تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ووقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي
والانسحاب من أي أرض لبنانية احتلها أو توغل فيها".
وقال أبو الغيط إن "الصمت على تكرار سيناريو غزة في لبنان،
هو اشتراك في الجريمة"، منتقدا موقف مجلس الأمن من الاعتداء الإسرائيلي على قوات اليونيفيل في لبنان.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي
بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.