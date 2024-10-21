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تقرير: إسرائيل تقدم للبيت الأبيض مطالبها لإنهاء الحرب في لبنان
تقرير: إسرائيل تقدم للبيت الأبيض مطالبها لإنهاء الحرب في لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية بأن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة طلباتها بشأن إنهار الحرب في لبنان، متضمنة شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T04:51+0000
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إسرائيل
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وذكرت التقارير، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: "سلم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الوثيقة إلى البيت الأبيض قبل زيارة مبعوث الرئيس بايدن أموس هوشتاين إلى بيروت، يوم الاثنين لمناقشة الحل الدبلوماسي للصراع".فيما ذكرت تقارير أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان، أموس هوكستين، سيزور بيروت اليوم الاثنين، لبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع المسؤولين اللبنانيين، بينما يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال مسؤول إسرائيلي إن أحد "المطالب الإسرائيلية هو السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة في "تطبيق نشط" للتأكد من عدم قيام حزب الله بإعادة التسليح وإعادة بناء البنية التحتية العسكرية في المناطق الجنوبية اللبنانية القريبة من الحدود، والسماح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم".وأضاف المسؤول أن إسرائيل "تطالب أيضا بأن تتمتع قواتها الجوية بحرية العمل في المجال الجوي اللبناني".يأتي ذلك، فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وبداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.13 غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
https://sarabic.ae/20241020/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-من-الحدود-مع-لبنان-نتحول-من-مرحلة-الانتصار-إلى-مرحلة-إبادة-حزب-الله-1093971131.html
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لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, العالم العربي
لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, العالم العربي

تقرير: إسرائيل تقدم للبيت الأبيض مطالبها لإنهاء الحرب في لبنان

04:51 GMT 21.10.2024
© AP Photo / Baz Ratnerدبابة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان
دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
تابعنا عبر
أفادت تقارير أمريكية بأن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة طلباتها بشأن إنهار الحرب في لبنان، متضمنة شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.
وذكرت التقارير، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: "سلم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الوثيقة إلى البيت الأبيض قبل زيارة مبعوث الرئيس بايدن أموس هوشتاين إلى بيروت، يوم الاثنين لمناقشة الحل الدبلوماسي للصراع".
فيما ذكرت تقارير أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان، أموس هوكستين، سيزور بيروت اليوم الاثنين، لبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع المسؤولين اللبنانيين، بينما يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار موقع " أكسيوس" إلى أن "الوثيقة جاءت نتيجة مناقشات أجراها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزارة الدفاع الإسرائيلية وقوات الدفاع الإسرائيلية بشأن المبادئ التي تطالب إسرائيل بأن تكون جزءا من أي حل دبلوماسي لإنهاء الحرب ضد حزب الله".

وقال مسؤول إسرائيلي إن أحد "المطالب الإسرائيلية هو السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة في "تطبيق نشط" للتأكد من عدم قيام حزب الله بإعادة التسليح وإعادة بناء البنية التحتية العسكرية في المناطق الجنوبية اللبنانية القريبة من الحدود، والسماح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
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أمس, 15:08 GMT
وأضاف المسؤول أن إسرائيل "تطالب أيضا بأن تتمتع قواتها الجوية بحرية العمل في المجال الجوي اللبناني".

وقال مسؤول أمريكي إنه من غير المرجح إلى حد كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على هذه الشروط، التي من شأنها أن تقوض سيادة لبنان بشكل كبير.

يأتي ذلك، فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
وبداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.
13 غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
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