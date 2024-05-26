https://sarabic.ae/20240526/حماس-لـسبوتنيك-كمين-جباليا-صفعة-كبيرة-لنتنياهو-وكل-الأمور-في-غزة-ستتغير-1089218897.html

"حماس" لـ"سبوتنيك": كمين جباليا صفعة كبيرة لنتنياهو وكل الأمور في غزة ستتغير

"حماس" لـ"سبوتنيك": كمين جباليا صفعة كبيرة لنتنياهو وكل الأمور في غزة ستتغير

سبوتنيك عربي

قال محمد أبو طربوش، مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" الفلسطينية، إن "عملية كمين جباليا تعد واحدة من العمليات البطولية، وهي تأتي في إطار الرد الطبيعي... 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T10:27+0000

2024-05-26T10:27+0000

2024-05-26T10:27+0000

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وأضاف في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن "كتائب القسام" (الجناح العسكري للحركة) لا تزال تقوم بعملها على أكمل وجه في شمال القطاع خلافاً للتصريحات الإسرائيلية بأنه تم تفتيت وحدات "حماس" العسكرية.وفيما يتعلق بالنفي الإسرائيلي، أجاب أبو طربوش بأن "وسائل الإعلام تعلم أن ما تعلنه كتائب القسام يكون مؤكدا وموثقا وقد تم نشر جزء من العملية في جباليا بالفعل".وتابع: "لكن تعنت نتنياهو ورهانه على القدرة على تغيير المعطيات على أرض الواقع عقدت المشهد".ويرى أبو طربوش أن إسرائيل ستشهد المزيد من التظاهرات بعد كمين جباليا، مؤكدا أن "نتنياهو تلقى صفعة كبيرة".وعن احتمال استخدام الأسرى الجدد الذين أعلنت عنهم "كتائب القسام" في محادثات مقبلة، أفاد أبو طربوش بأن "هذا الأمر لم يُناقش بعد على مستوى الأطر القيادية لحماس، لكنه بطبيعة الحال يدعم موقف الحركة".وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت بعد 8 أشهر منذ بدء الحرب، أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة بعد ظهر أمس السبت شمالي قطاع غزة.وأضافت "القسام" في بيان أنه مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا واشتبكوا مع أفرادها من مسافة صفر، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها.في المقابل، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هجاري، في بيان على موقع "إكس"، وجود "أي حادث لاختطاف جنود إسرائيليين"، وذلك رداً على بيان "كتائب القسام".

https://sarabic.ae/20240526/مسؤول-في-حماس-يكشف-لـسبوتينك-عدد-الجنود-الإسرائيليين-الذين-وقعوا-في-كمين-جباليا-1089217562.html

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