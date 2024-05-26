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https://sarabic.ae/20240526/عصير-البرتقال-بالحليب-تحول-الممرات-المائية-في-ألاسكا-إلى-لون-غريب-فيديو--1089226964.html
"عصير البرتقال بالحليب"... تحول الممرات المائية في ألاسكا إلى لون غريب... فيديو
"عصير البرتقال بالحليب"... تحول الممرات المائية في ألاسكا إلى لون غريب... فيديو
سبوتنيك عربي
تتحول بعض الممرات المائية الزرقاء الجليدية الصافية في ألاسكا إلى اللون البرتقالي المذهل، وهو شديد لدرجة أنه يمكن رؤيته من مدار الأرض. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T17:00+0000
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يقول بريت بولين، عالم السموم البيئية بجامعة كاليفورنيا: "إن الأنهار الملطخة كبيرة جدًا بحيث يمكننا رؤيتها من الفضاء".بعد ملاحظة المشكلة لأول مرة في عام 2018 من ضفاف الأنهار والتحليق فوقها، استخدم جون أودونيل، عالم البيئة في خدمة المتنزهات الوطنية، وبولين وزملاؤهما صور الأقمار الصناعية والتقارير العامة لتحديد أكثر من 75 تيارًا نائيًا ملوثًا مؤخرًا بهذا اللون البرتقالي غير المعتاد، عبر ما يقرب من 1000 نهر. (1610 ميلاً) كيلومترات من سلسلة جبال بروكس في ألاسكا، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.تحتوي العينات من بعض هذه المجاري المائية التي تم جمعها بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2022 على تركيزات عالية من الحديد والمعادن السامة الأخرى، بما في ذلك الزنك والنحاس والنيكل والرصاص، مقارنة بالجداول الصحية القريبة. وفي بعض الحالات، أدت هذه الملوثات إلى زيادة حموضة الماء من الرقم الهيدروجيني المعتاد البالغ 8 إلى 2.3.تبدو النتائج مشابهة لجريان التعدين الحمضي، كما يقول بولين، ومع ذلك لا توجد مناجم في أي مكان بالقرب من هذه المواقع.بدلاً من ذلك، من خلال فحص صور الأقمار الصناعية من عام 1985 إلى عام 2022، قرر أودونيل وبولين وزملاؤهما أن هذه الظاهرة الغريبة لم تحدث إلا خلال العقد الماضي، وتتزامن مع الطقس الأكثر دفئًا وزيادة تساقط الثلوج.يشرح بولين: "فرضيتنا العملية هي أن ذوبان التربة دائمة التجمد يسمح للمياه بالتسلل بشكل أعمق والتفاعل مع المعادن التي تم حبسها منذ آلاف السنين".ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع أربع مرات من بقية كوكبنا. تؤدي هذه الحرارة الزائدة إلى إذابة الأرض المتجمدة، وزيادة النشاط الميكروبي، وتسبب "الشجيرات" - مع زيادة تلك الجذور الجديدة في إزعاج التربة. تعمل هذه العمليات معًا على تعريض المعادن التي كانت محمية سابقًا للعوامل الجوية وإزاحتها إلى مستجمعات المياه.ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع أربع مرات من بقية كوكبنا. تؤدي هذه الحرارة الزائدة إلى إذابة الأرض المتجمدة، وزيادة النشاط الميكروبي، وتسبب "الشجيرات" - مع زيادة تلك الجذور الجديدة في إزعاج التربة. تعمل هذه العمليات معًا على تعريض المعادن التي كانت محمية سابقًا للعوامل الجوية وإزاحتها إلى مستجمعات المياه.هذا التغيير في كيمياء المياه بسبب تصريف الصخور الحمضية لا يهدد الحياة البرية فحسب، بل يهدد السكان المحليين الذين يعتمدون على هذه الجداول للحصول على مياه الشرب وصيد الأسماك.يواصل أودونيل والفريق تحقيقاتهم على أمل فهم التأثيرات البيئية الأوسع على المنطقة وتحديد متى وأين ستضرب الصبغة البرتقالية السامة مرة أخرى.يوضح أودونيل: "هناك الكثير من الآثار". "مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ، نتوقع أن تستمر التربة الصقيعية في الذوبان، وبالتالي أينما توجد هذه الأنواع من المعادن، هناك احتمال أن تتحول الجداول إلى اللون البرتقالي وتتدهور من حيث جودة المياه."
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"عصير البرتقال بالحليب"... تحول الممرات المائية في ألاسكا إلى لون غريب... فيديو

17:00 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / Menahem Kahanaصورة تم التقاطها في 15 يناير/ كانون الثاني 2021 في منطقة عين جدي تُظهر نهر عربة يعبر امتدادًا بحريًا جافًا مكشوفًا وخلق سهلاً ملحيًا، في طريقه إلى الجزء الجنوبي من البحر الميت.
صورة تم التقاطها في 15 يناير/ كانون الثاني 2021 في منطقة عين جدي تُظهر نهر عربة يعبر امتدادًا بحريًا جافًا مكشوفًا وخلق سهلاً ملحيًا، في طريقه إلى الجزء الجنوبي من البحر الميت. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / Menahem Kahana
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تتحول بعض الممرات المائية الزرقاء الجليدية الصافية في ألاسكا إلى اللون البرتقالي المذهل، وهو شديد لدرجة أنه يمكن رؤيته من مدار الأرض.
يقول بريت بولين، عالم السموم البيئية بجامعة كاليفورنيا: "إن الأنهار الملطخة كبيرة جدًا بحيث يمكننا رؤيتها من الفضاء".
بعد ملاحظة المشكلة لأول مرة في عام 2018 من ضفاف الأنهار والتحليق فوقها، استخدم جون أودونيل، عالم البيئة في خدمة المتنزهات الوطنية، وبولين وزملاؤهما صور الأقمار الصناعية والتقارير العامة لتحديد أكثر من 75 تيارًا نائيًا ملوثًا مؤخرًا بهذا اللون البرتقالي غير المعتاد، عبر ما يقرب من 1000 نهر. (1610 ميلاً) كيلومترات من سلسلة جبال بروكس في ألاسكا، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
يصف أودونيل: "هناك مواقع معينة تبدو تقريبًا مثل عصير البرتقال بالحليب، يمكن أن تشكل تلك الجداول البرتقالية مشكلة من حيث كونها سامة ولكنها قد تمنع أيضًا هجرة الأسماك إلى مناطق وضع البيض."
تحتوي العينات من بعض هذه المجاري المائية التي تم جمعها بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2022 على تركيزات عالية من الحديد والمعادن السامة الأخرى، بما في ذلك الزنك والنحاس والنيكل والرصاص، مقارنة بالجداول الصحية القريبة. وفي بعض الحالات، أدت هذه الملوثات إلى زيادة حموضة الماء من الرقم الهيدروجيني المعتاد البالغ 8 إلى 2.3.
تبدو النتائج مشابهة لجريان التعدين الحمضي، كما يقول بولين، ومع ذلك لا توجد مناجم في أي مكان بالقرب من هذه المواقع.
بدلاً من ذلك، من خلال فحص صور الأقمار الصناعية من عام 1985 إلى عام 2022، قرر أودونيل وبولين وزملاؤهما أن هذه الظاهرة الغريبة لم تحدث إلا خلال العقد الماضي، وتتزامن مع الطقس الأكثر دفئًا وزيادة تساقط الثلوج.
يشرح بولين: "فرضيتنا العملية هي أن ذوبان التربة دائمة التجمد يسمح للمياه بالتسلل بشكل أعمق والتفاعل مع المعادن التي تم حبسها منذ آلاف السنين".
ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع أربع مرات من بقية كوكبنا. تؤدي هذه الحرارة الزائدة إلى إذابة الأرض المتجمدة، وزيادة النشاط الميكروبي، وتسبب "الشجيرات" - مع زيادة تلك الجذور الجديدة في إزعاج التربة. تعمل هذه العمليات معًا على تعريض المعادن التي كانت محمية سابقًا للعوامل الجوية وإزاحتها إلى مستجمعات المياه.
ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع أربع مرات من بقية كوكبنا. تؤدي هذه الحرارة الزائدة إلى إذابة الأرض المتجمدة، وزيادة النشاط الميكروبي، وتسبب "الشجيرات" - مع زيادة تلك الجذور الجديدة في إزعاج التربة. تعمل هذه العمليات معًا على تعريض المعادن التي كانت محمية سابقًا للعوامل الجوية وإزاحتها إلى مستجمعات المياه.
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وخلص الباحثون إلى أنه "يبدو أن تغير المناخ وما يرتبط به من ذوبان الجليد الدائم هو المحرك الرئيسي لضعف التدفق". "ارتبط تغير لون المجرى بانخفاض كبير في تنوع اللافقاريات الكبيرة ووفرة الأسماك."
هذا التغيير في كيمياء المياه بسبب تصريف الصخور الحمضية لا يهدد الحياة البرية فحسب، بل يهدد السكان المحليين الذين يعتمدون على هذه الجداول للحصول على مياه الشرب وصيد الأسماك.
يواصل أودونيل والفريق تحقيقاتهم على أمل فهم التأثيرات البيئية الأوسع على المنطقة وتحديد متى وأين ستضرب الصبغة البرتقالية السامة مرة أخرى.
يوضح أودونيل: "هناك الكثير من الآثار". "مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ، نتوقع أن تستمر التربة الصقيعية في الذوبان، وبالتالي أينما توجد هذه الأنواع من المعادن، هناك احتمال أن تتحول الجداول إلى اللون البرتقالي وتتدهور من حيث جودة المياه."
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