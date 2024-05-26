"غرز العلم"... احتفال "كهربا" على طريقة لاعب الهلال السعودي يخطف الأنظار... فيديو
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIلاعب الأهلي المصري محمود "كهربا" يرفع كأس دوري أبطال أفريقيا 2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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خطف احتفال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، بعد تحقيق فريقه للقب دوري أبطال أفريقيا، أنظار المتابعين.
وتوج الأهلي المصري، أمس السبت، باللقب القاري بعد تفوقه على منافسه الترجي التونسي في نهائي البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 0/1.
نجم #الأهلي المصري محمود كهربا على طريقة علي البليهي .. وغرسة العلم 🔥 pic.twitter.com/Am7gMMMGpC— أحمد العجلان (@ahmad2man) May 25, 2024
وخلال احتفالات الأهلي باللقب، حصل محمود عبد المنعم "كهربا" على علم من جماهير فريقه المتواجدة في المدرجات، ثم قام بغرزه في منتصف الملعب وبجولة في الميدان وهو يحمل العلم.
فرحة هستيرية من كهربا بـ علم الأهلي 🦅🔥🔴#ONTime_Sports pic.twitter.com/Ajwb2uA46p— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 25, 2024
وتعود فكرة الاحتفال بغرز العلم إلى علي البليهي مدافع الهلال السعودي، الذي احتفل به إبان فوز فريقه على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا قبل 3 أعوام، ثم كررها في مناسبات عديدة بعد فوز فريقه.
يبدو ان لقطة البليهي الشهيرة في (نصف نهائي آسيا) واعظم ديربي بالتاريخ كانت موجعه جداً على تاليسكا منذ موسمين ؛ لدرجة ان تاليسكا يحاول غرز العلم بعد الفرز بالبطولة العربية الاعدادية للموسم 😅!!— سهم (@1SMi_) August 12, 2023
اللقطة الشهيرة اللي انتهى مشوارها بلقب قاري تاريخي pic.twitter.com/i6u6CYKVDY
ومن وقتها انتقلت احتفالية غرز العلم إلى لاعبين آخرين في السعودية وخارجها.
وبهذا الفوز، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة التاريخ في أفريقيا بعدما عزز مكانته كملك للقارة السمراء بتتويجه بلقب دوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، وهو أكثر الأندية تتويجا بلقب الأبطال.