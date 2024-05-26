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https://sarabic.ae/20240526/غرز-العلم-احتفال-كهربا-على-طريقة-لاعب-الهلال-السعودي-يخطف-الأنظار-فيديو-1089216393.html
"غرز العلم"... احتفال "كهربا" على طريقة لاعب الهلال السعودي يخطف الأنظار... فيديو
"غرز العلم"... احتفال "كهربا" على طريقة لاعب الهلال السعودي يخطف الأنظار... فيديو
سبوتنيك عربي
خطف احتفال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، بعد تحقيق فريقه للقب دوري أبطال أفريقيا، أنظار المتابعين. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T08:00+0000
2024-05-26T08:00+0000
مجتمع
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وتوج الأهلي المصري، أمس السبت، باللقب القاري بعد تفوقه على منافسه الترجي التونسي في نهائي البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 0/1.وخلال احتفالات الأهلي باللقب، حصل محمود عبد المنعم "كهربا" على علم من جماهير فريقه المتواجدة في المدرجات، ثم قام بغرزه في منتصف الملعب وبجولة في الميدان وهو يحمل العلم.وتعود فكرة الاحتفال بغرز العلم إلى علي البليهي مدافع الهلال السعودي، الذي احتفل به إبان فوز فريقه على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا قبل 3 أعوام، ثم كررها في مناسبات عديدة بعد فوز فريقه.ومن وقتها انتقلت احتفالية غرز العلم إلى لاعبين آخرين في السعودية وخارجها.وبهذا الفوز، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة التاريخ في أفريقيا بعدما عزز مكانته كملك للقارة السمراء بتتويجه بلقب دوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، وهو أكثر الأندية تتويجا بلقب الأبطال.
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رياضة, نادي الأهلي, أخبار كرة القدم, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, منوعات
رياضة, نادي الأهلي, أخبار كرة القدم, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, منوعات

"غرز العلم"... احتفال "كهربا" على طريقة لاعب الهلال السعودي يخطف الأنظار... فيديو

08:00 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIلاعب الأهلي المصري محمود "كهربا" يرفع كأس دوري أبطال أفريقيا 2024
لاعب الأهلي المصري محمود كهربا يرفع كأس دوري أبطال أفريقيا 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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خطف احتفال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، بعد تحقيق فريقه للقب دوري أبطال أفريقيا، أنظار المتابعين.
وتوج الأهلي المصري، أمس السبت، باللقب القاري بعد تفوقه على منافسه الترجي التونسي في نهائي البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 0/1.
وخلال احتفالات الأهلي باللقب، حصل محمود عبد المنعم "كهربا" على علم من جماهير فريقه المتواجدة في المدرجات، ثم قام بغرزه في منتصف الملعب وبجولة في الميدان وهو يحمل العلم.
وتعود فكرة الاحتفال بغرز العلم إلى علي البليهي مدافع الهلال السعودي، الذي احتفل به إبان فوز فريقه على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا قبل 3 أعوام، ثم كررها في مناسبات عديدة بعد فوز فريقه.
ومن وقتها انتقلت احتفالية غرز العلم إلى لاعبين آخرين في السعودية وخارجها.
وبهذا الفوز، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة التاريخ في أفريقيا بعدما عزز مكانته كملك للقارة السمراء بتتويجه بلقب دوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، وهو أكثر الأندية تتويجا بلقب الأبطال.
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