https://sarabic.ae/20240526/مقتل-طفلة-فلسطينية-في-قصف-للجيش-الإسرائيلي-شمال-رفح-1089211310.html

مقتل طفلة فلسطينية في قصف للجيش الإسرائيلي شمال رفح

مقتل طفلة فلسطينية في قصف للجيش الإسرائيلي شمال رفح

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل السبت/الأحد، بمقتل طفلة وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال رفح جنوب قطاع غزة. 26.05.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية قصفت منزل لعائلة قشطة قرب مفترق صدام في منطقة خربة العدس شمال رفح، ما أدى لمقتل طفلة وإصابة وفقدان آخرين.ووسط القطاع، شنت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية غارة استهدفت مخيم النصيرات.وأوضحت مصادر طبية، أن قصف طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية المستمر على عدة مناطق في القطاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 45 مواطنا منذ صباح السبت.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الناطق باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أبو عبيدة، أن مقاتلي الحركة نفذوا عملية ضد قوة إسرائيلية بمخيم جباليا شمال غزة، وأوقعوا أفرادها بين "قتيل وجريح وأسير".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.جدير باذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20240525/كتائب-القسام-تعلن-استهداف-قوة-إسرائيلية-في-جباليا-شمالي-غزة-وقتل-وأسر-أفرادها-وإسرائيل-تعلق-فيديو-1089210802.html

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أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى