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شؤون عسكرية
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ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
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عالم سبوتنيك
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، وحزب الله يتوّعد اسرائيل بـ"مفاجآت"
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https://sarabic.ae/20240526/ولي-العهد-الأردني-حكومة-إسرائيل-تحاول-جر-المنطقة-لحرب-إقليمية-1089231296.html
ولي العهد الأردني: حكومة إسرائيل تحاول جر المنطقة لحرب إقليمية
ولي العهد الأردني: حكومة إسرائيل تحاول جر المنطقة لحرب إقليمية
سبوتنيك عربي
قال ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن، الذي سيستمر في دوره تجاه الفلسطينيين"، مضيفا: "نتابع الحرب في غزة بغضب... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T20:31+0000
2024-05-26T20:31+0000
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جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "العربية نت"، اليوم الأحد، قال فيها إن الحكومة الإسرائيلية تتحرك بأجندة متطرفة، مشيرا إلى أن الملك عبد الله الثاني، حذر مرارا من تكرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين.وتابع: "الأردن مستهدف وطريقة تهريب المخدرات والأسلحة ممنهجة"، مضيفا: "سنتصدى لأي تعد على سيادة الأردن، ونريد علاقات جيدة مع إيران مبنية على عدم التدخل في شؤون الآخر".وقال ولي عهد الأردن: "المجتمع الدولي فقد مصداقيته لكن فلسطين ستبقى قضيتنا"، مضيفا: "الأردن تخطى التحديات المحلية والإقليمية بوعي الشعب وقوة المؤسسات وحكمة القيادة".وبين ولي العهد أن الأردن تجاوز خلال 25 سنة الماضية تحديات الربيع العربي وتبعاته وحروب في المنطقة وجائحة كورونا والإرهاب وأزمات اقتصادية عالمية، مضيفا: "العلاقات التي كونها جلالة الملك والملك الراحل الحسين مع قادة العالم جعلت كلمة الأردن مسموعة ولو كان هناك اختلاف بوجهات النظر".وأردف: "لا يوجد دولة مرت بظروف وتحديات معقدة خارجة عن الإرادة وتخطتها كما فعل الأردن".
https://sarabic.ae/20240523/السعودية-تزود-الجيش-الأردني-بمظلات-لإنزال-المساعدات-على-قطاع-غزة-صور-1089149753.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, غزة, أخبار فلسطين اليوم

ولي العهد الأردني: حكومة إسرائيل تحاول جر المنطقة لحرب إقليمية

20:31 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
قال ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن، الذي سيستمر في دوره تجاه الفلسطينيين"، مضيفا: "نتابع الحرب في غزة بغضب وألم وصدمة".
جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "العربية نت"، اليوم الأحد، قال فيها إن الحكومة الإسرائيلية تتحرك بأجندة متطرفة، مشيرا إلى أن الملك عبد الله الثاني، حذر مرارا من تكرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين.
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
السعودية تزود الجيش الأردني بمظلات لإنزال المساعدات على قطاع غزة... صور
23 مايو, 16:08 GMT
وتابع: "الأردن مستهدف وطريقة تهريب المخدرات والأسلحة ممنهجة"، مضيفا: "سنتصدى لأي تعد على سيادة الأردن، ونريد علاقات جيدة مع إيران مبنية على عدم التدخل في شؤون الآخر".
وقال ولي عهد الأردن: "المجتمع الدولي فقد مصداقيته لكن فلسطين ستبقى قضيتنا"، مضيفا: "الأردن تخطى التحديات المحلية والإقليمية بوعي الشعب وقوة المؤسسات وحكمة القيادة".
وبين ولي العهد أن الأردن تجاوز خلال 25 سنة الماضية تحديات الربيع العربي وتبعاته وحروب في المنطقة وجائحة كورونا والإرهاب وأزمات اقتصادية عالمية، مضيفا: "العلاقات التي كونها جلالة الملك والملك الراحل الحسين مع قادة العالم جعلت كلمة الأردن مسموعة ولو كان هناك اختلاف بوجهات النظر".
وأردف: "لا يوجد دولة مرت بظروف وتحديات معقدة خارجة عن الإرادة وتخطتها كما فعل الأردن".
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