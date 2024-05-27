https://sarabic.ae/20240527/القوات-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-بالمسيرات-في-أفدييفكا-1089237389.html
القوات الروسية تدمر مركز تحكم بالمسيرات في أفدييفكا
القوات الروسية تدمر مركز تحكم بالمسيرات في أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على مركز تحكم للمسيّرات التابعة للقوات المسلحة... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T08:12+0000
2024-05-27T08:12+0000
2024-05-27T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "بعد تلقي إحداثيات الهدف من وحدات الاستطلاع التي تقوم بالمراقبة المستمرة من الجو باستخدام الطائرات المسيرة، قام العسكريون بسرعة بتوجيه المدفع نحو الهدف بعد إطلاق سلسلة من الطلقات بقذائف شديدة الانفجار من عيار 152 ملم.ولفتت الوزارة إلى أن "الإجراءات المنسقة والفعالة التي يقوم بها رجال مدفعية المجموعة المركزية للقوات تمنع نقل احتياطيات العدو وتدعم هجوم المجموعات الهجومية لوحدات المشاة الآلية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240527/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-وتدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مناطق-1089234056.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مركز تحكم بالمسيرات في أفدييفكا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية قضت على مركز تحكم للمسيّرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من خلال المدفعية الذاتية الدفع "أكاتسيا" من عيار 152 ملم على محور أفدييفكا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "بعد تلقي إحداثيات الهدف من وحدات الاستطلاع التي تقوم بالمراقبة المستمرة من الجو باستخدام الطائرات المسيرة، قام العسكريون بسرعة بتوجيه المدفع نحو الهدف بعد إطلاق سلسلة من الطلقات بقذائف شديدة الانفجار من عيار 152 ملم.
وتابعت الوزارة في بيانها أنه تم تدمير طاقم المدفعية الأوكراني بالكامل، وجرى القضاء على قوميين أوكرانيين كانوا يتمركزون في المخابئ حيث كان يوجد مشغّلو طائرات الاستطلاع والمسيرات الهجومية".
ولفتت الوزارة إلى أن "الإجراءات المنسقة والفعالة التي يقوم بها رجال مدفعية المجموعة المركزية للقوات تمنع نقل احتياطيات العدو وتدعم هجوم المجموعات الهجومية لوحدات المشاة الآلية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.