https://sarabic.ae/20240527/حماس-لن-ننخرط-في-جولة-مفاوضات-جديدة-مع-إسرائيل-في-ظل-المجازر-التي-ترتكبها-في-رفح-1089255337.html

"حماس": لن ننخرط في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل في ظل المجازر التي ترتكبها في رفح

"حماس": لن ننخرط في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل في ظل المجازر التي ترتكبها في رفح

سبوتنيك عربي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية باسم نعيم، اليوم الاثنين، أن حركة حماس لن تنخرط في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل، في ظل المجازر التي ترتكبها تل... 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T15:00+0000

2024-05-27T15:00+0000

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غزة - سبوتنيك. وقال نعيم، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الحركة لن تقبل أن تٌستخدم المفاوضات في كل مرة من أجل كسب مزيد من الوقت لحكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لتنفيذ مخططاتها في قطاع غزة".وقُتل أكثر من 40 فلسطينيًا وأصيب العشرات من المدنيين العزل مساء أمس الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح.وقالت الرئاسة الفلسطينية إن "ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجرزة بشعة في رفح يمثل تحديا لجميع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الخاص بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف استهداف مدينة رفح".يأتي هذا، بعد يومين فقط من إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورًا.وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أول أمس الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة، وخلفت نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20240526/مقتل-وإصابة-190-فلسطينيا-جراء-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-خلال-يوم-واحد-1089231989.html

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