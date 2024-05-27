https://sarabic.ae/20240527/قيادي-في-حماس-نحمل-واشنطن-مسؤولية-المجزرة-الإسرائيلية-في-رفح-1089240079.html
قيادي في "حماس": نحمل واشنطن مسؤولية المجزرة الإسرائيلية في رفح
قيادي في "حماس": نحمل واشنطن مسؤولية المجزرة الإسرائيلية في رفح
سبوتنيك عربي
حمّل مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس"، محمود طه، "الولايات المتحدة الأميركية والرئيس الأميركي جو بادين المسؤولية المباشرة في ما يتعلق بارتكاب إسرائيل... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T09:53+0000
2024-05-27T09:53+0000
2024-05-27T09:53+0000
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ونفى في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، "وجود أيّ قائد من قادة حماس في المخيم"، مشيراً إلى أنّ "كل ما شهدناه من ممارسات للجيش الإسرائيلي عبر شاشات التلفزة بحق المدنيين والنازحين يأتي في إطار تنفيذ مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستمراره في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".وفيما يتعلّق بالمفاوضات، قال طه إنّ "حركة حماس منذ البداية أبدت مرونة كبيرة في التعاطي مع الوسطاء كما وافقت على الورقة التي طرحت مؤخراً"، مشدّداً على أنّ أيّ ورقة جديدة تطرح في المفاوضات يجب أن تنطلق من الورقة التي اعتمدت عليها الحركة".يذكر أنّ إسرائيل بدأت باستهداف مخيم للنازحين شمال غربي رفح، جنوبي قطاع غزة، ابتداء من ليل أمس، وما زالت العمليات مستمرة حتى الساعة.وأدانت دول عربية وعدد من دول العالم القصف الذي تسبب بمقتل عدد كبير من الفلسطنيين في مخيم رفح، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.
https://sarabic.ae/20240527/قطر-تحذر-الغارة-الإسرائيلية-على-مخيمات-في-رفح-قد-تعيق-استئناف-محادثات-صفقة-المحتجزين-1089239843.html
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العالم العربي, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة
العالم العربي, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة
قيادي في "حماس": نحمل واشنطن مسؤولية المجزرة الإسرائيلية في رفح
حصري
حمّل مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس"، محمود طه، "الولايات المتحدة الأميركية والرئيس الأميركي جو بادين المسؤولية المباشرة في ما يتعلق بارتكاب إسرائيل مجزرة في مخيم رفح".
ونفى في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، "وجود أيّ قائد من قادة حماس في المخيم"، مشيراً إلى أنّ "كل ما شهدناه من ممارسات للجيش الإسرائيلي عبر شاشات التلفزة بحق المدنيين
والنازحين يأتي في إطار تنفيذ مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستمراره في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".
واعتبر طه أنّ "الجيش الإسرائيلي يقوم بهذه المجازر لتبرير فشله في المعركة العسكرية"، معلناً أنّ "الحركة سترد على كل هذه الجرائم وتكبّد تل أبيب المزيد من الخسائر في صفوف العسكريين، وستستمر في المواجهة وصولاً إلى إخراج الجيش الإسرائيلي من فلسطين".
وفيما يتعلّق بالمفاوضات، قال طه إنّ "حركة حماس منذ البداية أبدت مرونة كبيرة في التعاطي مع الوسطاء كما وافقت على الورقة التي طرحت مؤخراً"، مشدّداً على أنّ أيّ ورقة جديدة تطرح في المفاوضات يجب أن تنطلق من الورقة التي اعتمدت عليها الحركة".
وأشار طه إلى أنّ "الجانب الإسرائيلي يعمل على عرقلة أيّ احتمال للتوصل إلى أيّ إتفاق".
يذكر أنّ إسرائيل بدأت باستهداف مخيم للنازحين شمال غربي رفح، جنوبي قطاع غزة، ابتداء من ليل أمس، وما زالت العمليات مستمرة حتى الساعة.
وأدانت دول عربية وعدد من دول العالم القصف الذي تسبب بمقتل عدد كبير من الفلسطنيين
في مخيم رفح، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.