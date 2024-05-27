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القوات الروسية تحرر إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف
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قيادي في "حماس": نحمل واشنطن مسؤولية المجزرة الإسرائيلية في رفح
قيادي في "حماس": نحمل واشنطن مسؤولية المجزرة الإسرائيلية في رفح
سبوتنيك عربي
حمّل مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس"، محمود طه، "الولايات المتحدة الأميركية والرئيس الأميركي جو بادين المسؤولية المباشرة في ما يتعلق بارتكاب إسرائيل... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T09:53+0000
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ونفى في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، "وجود أيّ قائد من قادة حماس في المخيم"، مشيراً إلى أنّ "كل ما شهدناه من ممارسات للجيش الإسرائيلي عبر شاشات التلفزة بحق المدنيين والنازحين يأتي في إطار تنفيذ مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستمراره في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".وفيما يتعلّق بالمفاوضات، قال طه إنّ "حركة حماس منذ البداية أبدت مرونة كبيرة في التعاطي مع الوسطاء كما وافقت على الورقة التي طرحت مؤخراً"، مشدّداً على أنّ أيّ ورقة جديدة تطرح في المفاوضات يجب أن تنطلق من الورقة التي اعتمدت عليها الحركة".يذكر أنّ إسرائيل بدأت باستهداف مخيم للنازحين شمال غربي رفح، جنوبي قطاع غزة، ابتداء من ليل أمس، وما زالت العمليات مستمرة حتى الساعة.وأدانت دول عربية وعدد من دول العالم القصف الذي تسبب بمقتل عدد كبير من الفلسطنيين في مخيم رفح، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.
https://sarabic.ae/20240527/قطر-تحذر-الغارة-الإسرائيلية-على-مخيمات-في-رفح-قد-تعيق-استئناف-محادثات-صفقة-المحتجزين-1089239843.html
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العالم العربي, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة
العالم العربي, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة

قيادي في "حماس": نحمل واشنطن مسؤولية المجزرة الإسرائيلية في رفح

09:53 GMT 27.05.2024
© AFP 2023نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© AFP 2023
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حمّل مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس"، محمود طه، "الولايات المتحدة الأميركية والرئيس الأميركي جو بادين المسؤولية المباشرة في ما يتعلق بارتكاب إسرائيل مجزرة في مخيم رفح".
ونفى في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، "وجود أيّ قائد من قادة حماس في المخيم"، مشيراً إلى أنّ "كل ما شهدناه من ممارسات للجيش الإسرائيلي عبر شاشات التلفزة بحق المدنيين والنازحين يأتي في إطار تنفيذ مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستمراره في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".

واعتبر طه أنّ "الجيش الإسرائيلي يقوم بهذه المجازر لتبرير فشله في المعركة العسكرية"، معلناً أنّ "الحركة سترد على كل هذه الجرائم وتكبّد تل أبيب المزيد من الخسائر في صفوف العسكريين، وستستمر في المواجهة وصولاً إلى إخراج الجيش الإسرائيلي من فلسطين".

علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
قطر تحذر: الغارة الإسرائيلية على مخيمات في رفح قد تعيق استئناف محادثات صفقة المحتجزين
09:24 GMT
وفيما يتعلّق بالمفاوضات، قال طه إنّ "حركة حماس منذ البداية أبدت مرونة كبيرة في التعاطي مع الوسطاء كما وافقت على الورقة التي طرحت مؤخراً"، مشدّداً على أنّ أيّ ورقة جديدة تطرح في المفاوضات يجب أن تنطلق من الورقة التي اعتمدت عليها الحركة".

وأشار طه إلى أنّ "الجانب الإسرائيلي يعمل على عرقلة أيّ احتمال للتوصل إلى أيّ إتفاق".

يذكر أنّ إسرائيل بدأت باستهداف مخيم للنازحين شمال غربي رفح، جنوبي قطاع غزة، ابتداء من ليل أمس، وما زالت العمليات مستمرة حتى الساعة.
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
بوريل: مصداقية الاتحاد الأوروبي في خطر بسبب تجاهل إسرائيل لأوامر محكمة العدل الدولية
06:29 GMT
وأدانت دول عربية وعدد من دول العالم القصف الذي تسبب بمقتل عدد كبير من الفلسطنيين في مخيم رفح، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..قصف إسرائيلي عنيف على رفح ومسيرات فلسطينية تندد بالمجازر10:50 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT
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