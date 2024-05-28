إسبانيا: الاعتراف بفلسطين خطوة لإنهاء الإبادة والاحتلال

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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
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25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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إسبانيا: الاعتراف بفلسطين خطوة لإنهاء الإبادة والاحتلال
إسبانيا: الاعتراف بفلسطين خطوة لإنهاء الإبادة والاحتلال
سبوتنيك عربي
وصفت نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزعيمة كتلة الائتلاف اليساري سومار يولاندا دياز، الأحداث التي تجري في غزة بالإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T13:18+0000
2024-05-28T13:18+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وكتبت على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم نحن ننصف حرية الشعب الفلسطيني، ومشاعر غالبية المجتمع الإسباني والتزامنا بالقانون الدولي".ونشرت دياز الأسبوع الماضي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيه أن فلسطين ستتحرر "من النهر إلى البحر". وهذا الشعار، على سبيل المثال، يستخدم على نطاق واسع من قبل الفلسطينين. وأعلنت، اليوم الثلاثاء، كلا من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دخل حيز التنفيذ.وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل، يوم الإثنين، إلى جانب نظيريه الأيرلندي والنرويجي "الاعتراف بدولة فلسطين إحقاقا للعدالة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20240528/أيرلندا-تعلن-الاعتراف-بدولة-فلسطين-وتعيين-سفير-لديها---1089278881.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, اسبانيا, العالم
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, اسبانيا, العالم

إسبانيا: الاعتراف بفلسطين خطوة لإنهاء الإبادة والاحتلال

13:18 GMT 28.05.2024
© AFP 2023نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة إلى دير البلح وسط قطاع غزة في 12 مايو 2024
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة إلى دير البلح وسط قطاع غزة في 12 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023
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وصفت نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزعيمة كتلة الائتلاف اليساري سومار يولاندا دياز، الأحداث التي تجري في غزة بالإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري.
وكتبت على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم نحن ننصف حرية الشعب الفلسطيني، ومشاعر غالبية المجتمع الإسباني والتزامنا بالقانون الدولي".

وأضافت: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو خطوة إلى الأمام يجب أن تعمل على إنهاء الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري".

ونشرت دياز الأسبوع الماضي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيه أن فلسطين ستتحرر "من النهر إلى البحر". وهذا الشعار، على سبيل المثال، يستخدم على نطاق واسع من قبل الفلسطينين.

أفادت تقارير يوم الثلاثاء أن النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترفت بفلسطين كدولة. واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفراء هذه الدول للتشاور، ووبخت سفراء هذه الدول الأوروبية لدى إسرائيل.

علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
أيرلندا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين وتعيين سفير لديها
11:41 GMT
وأعلنت، اليوم الثلاثاء، كلا من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دخل حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، وقال: "ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام".

وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل، يوم الإثنين، إلى جانب نظيريه الأيرلندي والنرويجي "الاعتراف بدولة فلسطين إحقاقا للعدالة للشعب الفلسطيني.
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