https://sarabic.ae/20240528/إسبانيا-الاعتراف-بفلسطين-خطوة-لإنهاء-الإبادة-والاحتلال-1089282734.html

إسبانيا: الاعتراف بفلسطين خطوة لإنهاء الإبادة والاحتلال

إسبانيا: الاعتراف بفلسطين خطوة لإنهاء الإبادة والاحتلال

سبوتنيك عربي

وصفت نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزعيمة كتلة الائتلاف اليساري سومار يولاندا دياز، الأحداث التي تجري في غزة بالإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري. 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T13:18+0000

2024-05-28T13:18+0000

2024-05-28T13:18+0000

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وكتبت على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم نحن ننصف حرية الشعب الفلسطيني، ومشاعر غالبية المجتمع الإسباني والتزامنا بالقانون الدولي".ونشرت دياز الأسبوع الماضي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيه أن فلسطين ستتحرر "من النهر إلى البحر". وهذا الشعار، على سبيل المثال، يستخدم على نطاق واسع من قبل الفلسطينين. وأعلنت، اليوم الثلاثاء، كلا من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دخل حيز التنفيذ.وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل، يوم الإثنين، إلى جانب نظيريه الأيرلندي والنرويجي "الاعتراف بدولة فلسطين إحقاقا للعدالة للشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20240528/أيرلندا-تعلن-الاعتراف-بدولة-فلسطين-وتعيين-سفير-لديها---1089278881.html

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