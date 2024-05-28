https://sarabic.ae/20240528/إسبانيا-الاعتراف-بفلسطين-خطوة-لإنهاء-الإبادة-والاحتلال-1089282734.html
إسبانيا: الاعتراف بفلسطين خطوة لإنهاء الإبادة والاحتلال
إسبانيا: الاعتراف بفلسطين خطوة لإنهاء الإبادة والاحتلال
سبوتنيك عربي
وصفت نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزعيمة كتلة الائتلاف اليساري سومار يولاندا دياز، الأحداث التي تجري في غزة بالإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T13:18+0000
2024-05-28T13:18+0000
2024-05-28T13:18+0000
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وكتبت على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم نحن ننصف حرية الشعب الفلسطيني، ومشاعر غالبية المجتمع الإسباني والتزامنا بالقانون الدولي".ونشرت دياز الأسبوع الماضي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيه أن فلسطين ستتحرر "من النهر إلى البحر". وهذا الشعار، على سبيل المثال، يستخدم على نطاق واسع من قبل الفلسطينين. وأعلنت، اليوم الثلاثاء، كلا من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دخل حيز التنفيذ.وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل، يوم الإثنين، إلى جانب نظيريه الأيرلندي والنرويجي "الاعتراف بدولة فلسطين إحقاقا للعدالة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20240528/أيرلندا-تعلن-الاعتراف-بدولة-فلسطين-وتعيين-سفير-لديها---1089278881.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, اسبانيا, العالم
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, اسبانيا, العالم
إسبانيا: الاعتراف بفلسطين خطوة لإنهاء الإبادة والاحتلال
وصفت نائبة رئيس الوزراء الإسباني وزعيمة كتلة الائتلاف اليساري سومار يولاندا دياز، الأحداث التي تجري في غزة بالإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري.
وكتبت على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم نحن ننصف حرية الشعب الفلسطيني، ومشاعر غالبية المجتمع الإسباني والتزامنا بالقانون الدولي".
وأضافت: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو خطوة إلى الأمام يجب أن تعمل على إنهاء الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري".
ونشرت دياز الأسبوع الماضي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت فيه أن فلسطين ستتحرر "من النهر إلى البحر". وهذا الشعار، على سبيل المثال، يستخدم على نطاق واسع من قبل الفلسطينين.
أفادت تقارير يوم الثلاثاء أن النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترفت بفلسطين كدولة. واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفراء هذه الدول للتشاور، ووبخت سفراء هذه الدول الأوروبية لدى إسرائيل.
وأعلنت، اليوم الثلاثاء، كلا من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دخل حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، وقال: "ملتزمون بالأمن في المنطقة وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام".
وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق اليوم، أن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تاريخية
تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن إسبانيا تنضم لأكثر من 140 دولة تعترف بفلسطين دولة مستقلة.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل، يوم الإثنين، إلى جانب نظيريه الأيرلندي والنرويجي "الاعتراف بدولة فلسطين إحقاقا للعدالة للشعب الفلسطيني.