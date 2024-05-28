حزب الله يعلن عن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
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بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
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عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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30 د
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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https://sarabic.ae/20240528/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-11-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1089267948.html
حزب الله يعلن عن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
حزب الله يعلن عن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T03:27+0000
2024-05-28T03:31+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له، إنه نفّذ أمس الاثنين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "7 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة، وقصفوا التجهيزات التجسسيّة المستحدثة في موقع مسكاف عام، وشنّوا هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل (مقر كتيبة السهل ‏التابعة للواء 769) وتموضع منصات القبة الحديدية مستهدفة أطقمها وضباطها وجنودها في أماكن ‏تواجدهم وتموضعهم وإصابة الأهداف بدقة، كما استهدفوا بعد رصد مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي تدخل إلى أحد المباني شمال شرق مستوطنة المطلّة وأوقعوا فيها إصابات مؤكّدة".ولفت البيان إلى أن" حزب الله قصف موقعين في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدفوا بعد رصدٍ وترقبٍ لِقوات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية وأثناء دخول آليات إليه، بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة، وشنّوا هجومًا مركزًا على موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية استهدفت ‏حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده كما ألقت المسيّرات الهجومية بقذائفها على أهداف داخل ‏الموقع وأصابتها بدقة".وأوضح البيان أنهم "استهدفوا مستعمرات ميرون وسفسوفة ‏وتسفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما شنّوا هجوماً جوياً ليلياً بمسيرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق نهاريا استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم ‏بين قتيل وجريح، كردٍ على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال ‏مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل".ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
https://sarabic.ae/20240527/قتلى-وجرحى-جراء-قصف-إسرائيلي-على-شمال-رفح-1089266076.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

حزب الله يعلن عن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

03:27 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 03:31 GMT 28.05.2024)
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له، إنه نفّذ أمس الاثنين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "7 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة، وقصفوا التجهيزات التجسسيّة المستحدثة في موقع مسكاف عام، وشنّوا هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل (مقر كتيبة السهل ‏التابعة للواء 769) وتموضع منصات القبة الحديدية مستهدفة أطقمها وضباطها وجنودها في أماكن ‏تواجدهم وتموضعهم وإصابة الأهداف بدقة، كما استهدفوا بعد رصد مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي تدخل إلى أحد المباني شمال شرق مستوطنة المطلّة وأوقعوا فيها إصابات مؤكّدة".
وأضاف أنهم "قصفوا مستوطنة كريات شمونة بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا وراجمة فلق، وموقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا، وثكنة زبدين في مزارع شبعا".
ولفت البيان إلى أن" حزب الله قصف موقعين في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدفوا بعد رصدٍ وترقبٍ لِقوات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية وأثناء دخول آليات إليه، بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة، وشنّوا هجومًا مركزًا على موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية استهدفت ‏حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده كما ألقت المسيّرات الهجومية بقذائفها على أهداف داخل ‏الموقع وأصابتها بدقة".
وأوضح البيان أنهم "استهدفوا مستعمرات ميرون وسفسوفة ‏وتسفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما شنّوا هجوماً جوياً ليلياً بمسيرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق نهاريا استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم ‏بين قتيل وجريح، كردٍ على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال ‏مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل".
مشاهد للقتلى جراء القصف الإسرائيلي على مراكز إيواء النازحين في رفح 26 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على شمال رفح
أمس, 21:40 GMT
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
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