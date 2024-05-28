https://sarabic.ae/20240528/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-11-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1089267948.html

حزب الله يعلن عن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

حزب الله يعلن عن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T03:27+0000

2024-05-28T03:27+0000

2024-05-28T03:31+0000

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له، إنه نفّذ أمس الاثنين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "7 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة، وقصفوا التجهيزات التجسسيّة المستحدثة في موقع مسكاف عام، وشنّوا هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل (مقر كتيبة السهل ‏التابعة للواء 769) وتموضع منصات القبة الحديدية مستهدفة أطقمها وضباطها وجنودها في أماكن ‏تواجدهم وتموضعهم وإصابة الأهداف بدقة، كما استهدفوا بعد رصد مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي تدخل إلى أحد المباني شمال شرق مستوطنة المطلّة وأوقعوا فيها إصابات مؤكّدة".ولفت البيان إلى أن" حزب الله قصف موقعين في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدفوا بعد رصدٍ وترقبٍ لِقوات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية وأثناء دخول آليات إليه، بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة، وشنّوا هجومًا مركزًا على موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية استهدفت ‏حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده كما ألقت المسيّرات الهجومية بقذائفها على أهداف داخل ‏الموقع وأصابتها بدقة".وأوضح البيان أنهم "استهدفوا مستعمرات ميرون وسفسوفة ‏وتسفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما شنّوا هجوماً جوياً ليلياً بمسيرات انقضاضية على المرابض المستحدثة لكتيبة المدفعية 411 ‏شرق نهاريا استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم ‏بين قتيل وجريح، كردٍ على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال ‏مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل".ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.

https://sarabic.ae/20240527/قتلى-وجرحى-جراء-قصف-إسرائيلي-على-شمال-رفح-1089266076.html

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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى