إيران تدين رسالة مرشحة رئاسية أمريكية سابقة على القنابل الإسرائيلية

عربي
"أنصار الله": قواتنا تنفذ 6 عمليات عسكرية 3 منها في البحر الأحمر
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري مصري: ما تفعله إسرائيل جاء نتيجة عدم المحاسبة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240529/إيران-تدين-رسالة-مرشحة-رئاسية-أمريكية-سابقة-على-القنابل-الإسرائيلية-1089309470.html
إيران تدين رسالة مرشحة رئاسية أمريكية سابقة على القنابل الإسرائيلية
إيران تدين رسالة مرشحة رئاسية أمريكية سابقة على القنابل الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
علق نائب رئيس المحكمة العليا للشؤون الدولية والأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان الإيراني، كاظم غريب العبادي، على العبارات التي كتبتها السفيرة الأمريكية... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T12:10+0000
2024-05-29T12:10+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102309/85/1023098550_0:0:2225:1253_1920x0_80_0_0_1c03c5e94e6c31a8ca5e6659a76df048.jpg
طهران - سبوتنيك. وكتب العبادي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" إكس"، اليوم الأربعاء: " بينما تزور نيكي هيلي فلسطين المحتلة وتترك كتابات على قنابل النظام الإسرائيلي، فإن هذا النظام، في غياب إجراء حاسم للأمم المتحدة، أوقف الإنترنت في رفح من أجل حرمان الناس من حتى (فرصة) التحدث عما حدث لهم هذه الأيام".وخلال زيارتها لإسرائيل، الاثنين الماضي، كتبت هيلي كلمات دعم للجيش الإسرائيلي على قذيفة صاروخية من عيار 155 ملم، قالت فيها: "أمريكا تحب إسرائيل دائما.. اقضوا عليهم (في إشارة إلى حركة حماس الفلسطينية)".وتم نشر الصور على منصة "إكس" من قبل نائب الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لحزب الليكود، داني دانون، ووصف النشطاء الداعمون لفلسطين في الولايات المتحدة تصرف هيلي بأنه دليل مثير للاشمئزاز وانحلال أخلاقي.وأعربت هيلي، خلال زيارتها لإسرائيل عن دعمها القوي لتل أبيب، قائلة: "أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل، وإسرائيل تقاتل أعداء أمريكا اليوم، ولا تتوقف حتى تنتصر".وتضمّنت جولة نيكي هيلي زيارة إلى موقع للجيش الإسرائيلي، حيث تفاعلت مع الجنود الذين يخدمون على الحدود الشمالية، وفي بادرة تضامن رمزية، وقعوا على قذائف مدفعية، وكتبت هيلي عليها: "اقضوا عليهم! أمريكا تحب إسرائيل!"، وذلك برفقة السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، وعضو الكنيست الحالي، داني دانون.
https://sarabic.ae/20240528/مرشحة-رئاسية-أمريكية-سابقة-توقع-على-قذيفة-للجيش-الإسرائيلي-وتكتب-عليها-اقضوا-عليهم-صور-1089291711.html
إيران
أخبار إيران
غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102309/85/1023098550_0:0:2225:1669_1920x0_80_0_0_1e6f45ce3aa226d95bfef8525bf91469.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران تدين رسالة مرشحة رئاسية أمريكية سابقة على القنابل الإسرائيلية

12:10 GMT 29.05.2024
© AP Photo / Seth Wenigنيكي هيلي
نيكي هيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Seth Wenig
تابعنا عبر
علق نائب رئيس المحكمة العليا للشؤون الدولية والأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان الإيراني، كاظم غريب العبادي، على العبارات التي كتبتها السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، على القنابل الإسرائيلية.
طهران - سبوتنيك. وكتب العبادي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" إكس"، اليوم الأربعاء: " بينما تزور نيكي هيلي فلسطين المحتلة وتترك كتابات على قنابل النظام الإسرائيلي، فإن هذا النظام، في غياب إجراء حاسم للأمم المتحدة، أوقف الإنترنت في رفح من أجل حرمان الناس من حتى (فرصة) التحدث عما حدث لهم هذه الأيام".
نيكي هيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
مرشحة رئاسية أمريكية سابقة توقع على قذيفة للجيش الإسرائيلي وتكتب عليها "اقضوا عليهم".. صور
أمس, 18:28 GMT
وخلال زيارتها لإسرائيل، الاثنين الماضي، كتبت هيلي كلمات دعم للجيش الإسرائيلي على قذيفة صاروخية من عيار 155 ملم، قالت فيها: "أمريكا تحب إسرائيل دائما.. اقضوا عليهم (في إشارة إلى حركة حماس الفلسطينية)".
وتم نشر الصور على منصة "إكس" من قبل نائب الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لحزب الليكود، داني دانون، ووصف النشطاء الداعمون لفلسطين في الولايات المتحدة تصرف هيلي بأنه دليل مثير للاشمئزاز وانحلال أخلاقي.
وأعربت هيلي، خلال زيارتها لإسرائيل عن دعمها القوي لتل أبيب، قائلة: "أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل، وإسرائيل تقاتل أعداء أمريكا اليوم، ولا تتوقف حتى تنتصر".
وتضمّنت جولة نيكي هيلي زيارة إلى موقع للجيش الإسرائيلي، حيث تفاعلت مع الجنود الذين يخدمون على الحدود الشمالية، وفي بادرة تضامن رمزية، وقعوا على قذائف مدفعية، وكتبت هيلي عليها: "اقضوا عليهم! أمريكا تحب إسرائيل!"، وذلك برفقة السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، وعضو الكنيست الحالي، داني دانون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... تحليل: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية مميتة في غارة النازحين في رفح12:45 GMTТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала