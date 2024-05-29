https://sarabic.ae/20240529/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-تعترف-بـطالبان-حكومة-رسمية-لأفغانستان-1089299365.html

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تعترف بـ"طالبان" حكومة رسمية لأفغانستان

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تعترف بـ"طالبان" حكومة رسمية لأفغانستان

سبوتنيك عربي

صرح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تعترف بحركة طالبان سلطة حكم في أفغانستان. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T05:58+0000

2024-05-29T05:58+0000

2024-05-29T05:58+0000

حركة طالبان

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أفغانستان اليوم

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c165f6892c54ad2f8f55d5dbceb70371.jpg

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لم تف طالبان بأي التزام تعهدت به عندما وصلت إلى السلطة... لسنا في وضع ولن نكون في وضع يسمح لنا بالاعتراف بطالبان كحكومة رسمية لأفغانستان، وإذا فعلت روسيا ذلك، فإنها ترسل إشارة سيئة للآخرين"، بحسب قوله.وكان مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الروسية، الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، قد صرح لـ"سبوتنيك"، بأن وزارة الخارجية ووزارة العدل الروسيتين، أنهتا دراسة مسألة أفغانستان، واحتمال إزالة وضع "طالبان" منظمة إرهابية في روسيا، وتم إرسال الاقتراح إلى الكرملين. ووفقا له، سيتم اتخاذ القرار من قبل الرئيس الروسي.ولم تعترف روسيا رسميا بالحكومة التي تشكلت في أفغانستان، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن طالبان بحاجة إلى حل مشكلة الحكومة الشاملة، وستكون هذه خطوة نحو الاعتراف الرسمي بها.وقال بيسكوف للصحفيين: "إن الموضوع قيد الدراسة، فلننتظر استكمالها وبعدها سنتحدث عن الموقف".

https://sarabic.ae/20240527/الخارجية-الروسية-تصنيف-طالبان-في-روسيا-منظمة-محظورة-يعيق-تطوير-العلاقات-مع-كابول-1089255762.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة طالبان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, العالم