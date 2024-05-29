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https://sarabic.ae/20240529/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-تعترف-بـطالبان-حكومة-رسمية-لأفغانستان-1089299365.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تعترف بـ"طالبان" حكومة رسمية لأفغانستان
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تعترف بـ"طالبان" حكومة رسمية لأفغانستان
سبوتنيك عربي
صرح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تعترف بحركة طالبان سلطة حكم في أفغانستان. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T05:58+0000
2024-05-29T05:58+0000
حركة طالبان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
روسيا
العالم
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وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لم تف طالبان بأي التزام تعهدت به عندما وصلت إلى السلطة... لسنا في وضع ولن نكون في وضع يسمح لنا بالاعتراف بطالبان كحكومة رسمية لأفغانستان، وإذا فعلت روسيا ذلك، فإنها ترسل إشارة سيئة للآخرين"، بحسب قوله.وكان مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الروسية، الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، قد صرح لـ"سبوتنيك"، بأن وزارة الخارجية ووزارة العدل الروسيتين، أنهتا دراسة مسألة أفغانستان، واحتمال إزالة وضع "طالبان" منظمة إرهابية في روسيا، وتم إرسال الاقتراح إلى الكرملين. ووفقا له، سيتم اتخاذ القرار من قبل الرئيس الروسي.ولم تعترف روسيا رسميا بالحكومة التي تشكلت في أفغانستان، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن طالبان بحاجة إلى حل مشكلة الحكومة الشاملة، وستكون هذه خطوة نحو الاعتراف الرسمي بها.وقال بيسكوف للصحفيين: "إن الموضوع قيد الدراسة، فلننتظر استكمالها وبعدها سنتحدث عن الموقف".
https://sarabic.ae/20240527/الخارجية-الروسية-تصنيف-طالبان-في-روسيا-منظمة-محظورة-يعيق-تطوير-العلاقات-مع-كابول-1089255762.html
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حركة طالبان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, العالم
حركة طالبان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, العالم

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تعترف بـ"طالبان" حكومة رسمية لأفغانستان

05:58 GMT 29.05.2024
© AP Photo / Ebrahim Norooziمقاتل من "طالبان" أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023
مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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صرح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تعترف بحركة طالبان سلطة حكم في أفغانستان.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لم تف طالبان بأي التزام تعهدت به عندما وصلت إلى السلطة... لسنا في وضع ولن نكون في وضع يسمح لنا بالاعتراف بطالبان كحكومة رسمية لأفغانستان، وإذا فعلت روسيا ذلك، فإنها ترسل إشارة سيئة للآخرين"، بحسب قوله.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في معرض حديثه عن وضع الحركة، إن هذا الأمر قيد المناقشة باستمرار، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا ستتخذ قرارًا باستبعاد حركة طالبان من قائمة الإرهاب.

وكان مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الروسية، الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، قد صرح لـ"سبوتنيك"، بأن وزارة الخارجية ووزارة العدل الروسيتين، أنهتا دراسة مسألة أفغانستان، واحتمال إزالة وضع "طالبان" منظمة إرهابية في روسيا، وتم إرسال الاقتراح إلى الكرملين. ووفقا له، سيتم اتخاذ القرار من قبل الرئيس الروسي.
أفراد أمن طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
الخارجية الروسية: تصنيف "طالبان" في روسيا منظمة محظورة يعيق تطوير العلاقات مع كابول
27 مايو, 15:36 GMT
ولم تعترف روسيا رسميا بالحكومة التي تشكلت في أفغانستان، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن طالبان بحاجة إلى حل مشكلة الحكومة الشاملة، وستكون هذه خطوة نحو الاعتراف الرسمي بها.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لن يكون من الممكن الحديث عن موقف الكرملين بشأن إمكانية استبعاد حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية إلا بعد دراسة هذه القضية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "إن الموضوع قيد الدراسة، فلننتظر استكمالها وبعدها سنتحدث عن الموقف".
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