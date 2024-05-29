https://sarabic.ae/20240529/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-7-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1089297411.html

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 7 مرات خلال اليوم الماضي

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 7 مرات خلال اليوم الماضي

سبوتنيك عربي

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 7 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت 17 مقذوفا من عيارات مختلفة. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T00:37+0000

2024-05-29T00:37+0000

2024-05-29T00:37+0000

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية7 واقعات قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 6 على محور دونيتسك وواقعة قصف واحدة على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 17 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا بصفوف المدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 26 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.في 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

https://sarabic.ae/20240527/الجيش-الأوكراني-يطلق-أكثر-من-185-ألف-قذيفة-على-جمهورية-دونيتسك-خلال-عامين-1089263698.html

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