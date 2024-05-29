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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن ارتفاع عدد ضحايا أطقمه إلى 30 قتيلا
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن ارتفاع عدد ضحايا أطقمه إلى 30 قتيلا
سبوتنيك عربي
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي قصف منزل أحد مسعفيه في مخيم البريج، ما أدى إلى مقتله، مشيرًا إلى أن هذا المسعف كان أحد طواقم مستشفى "القدس" في... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T05:50+0000
2024-05-29T06:05+0000
العالم العربي
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العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر تدوينة على منصة "إكس"، بارتفاع عدد القتلى من طواقمه إلى 30 قتيلا، منهم 17 تم قتلهم أثناء أداء واجبهم الإنساني، بحسب قوله.وفي وقت سابق، أعلن أنه عثر على مركبة إسعاف مقصوفة في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، حيث تم قتل طاقمها أثناء إنقاذ طفلة عمرها 12 عاما.وتسبب القصف الإسرائيلي، في مقتل عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، منذ فجر اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أنه تم استهداف الأحياء الغربية لمدينة رفح وشرق مدينة غزة ومخيمي النصيرات وجباليا وسط وشمال القطاع.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, إسرائيل

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن ارتفاع عدد ضحايا أطقمه إلى 30 قتيلا

05:50 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 06:05 GMT 29.05.2024)
© Palestine Red Crescent Societyالهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني ينفذ أنشطة دعم نفسي لأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© Palestine Red Crescent Society
تابعنا عبر
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي قصف منزل أحد مسعفيه في مخيم البريج، ما أدى إلى مقتله، مشيرًا إلى أن هذا المسعف كان أحد طواقم مستشفى "القدس" في قطاع غزة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر تدوينة على منصة "إكس"، بارتفاع عدد القتلى من طواقمه إلى 30 قتيلا، منهم 17 تم قتلهم أثناء أداء واجبهم الإنساني، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، أعلن أنه عثر على مركبة إسعاف مقصوفة في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، حيث تم قتل طاقمها أثناء إنقاذ طفلة عمرها 12 عاما.
وتسبب القصف الإسرائيلي، في مقتل عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، منذ فجر اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أنه تم استهداف الأحياء الغربية لمدينة رفح وشرق مدينة غزة ومخيمي النصيرات وجباليا وسط وشمال القطاع.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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