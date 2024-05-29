https://sarabic.ae/20240529/رئيس-الوزراء-اليوناني-العمليات-العسكرية-الأوكرانية-لا-تسير-لصالح-قوات-كييف-1089297615.html

رئيس الوزراء اليوناني: العمليات العسكرية الأوكرانية لا تسير لصالح قوات كييف

رئيس الوزراء اليوناني: العمليات العسكرية الأوكرانية لا تسير لصالح قوات كييف

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء أمس الثلاثاء بأن العمليات العسكرية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد بالنسبة لقوات كييف. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T02:13+0000

2024-05-29T02:13+0000

2024-05-29T02:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

اليونان

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104470/29/1044702906_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_f0795fafb5214da59bb8f825d46402a1.jpg

أثينا - سبوتنيك. وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة "ستار": "انظروا إلى ما يحدث في الجوار: الشرق الأوسط في حالة اضطراب، والحرب في أوكرانيا لا تسير بشكل جيد لأوكرانيا في الوقت الحالي، من المهم جدا لليونان أن يكون لديها حكومة قوية ومستقرة، ليُسمع صوتها في بروكسل بعد الانتخابات".ولم يتطرق ميتسوتاكيس للحديث عن الأزمة الأوكرانية خلال المقابلة سوى مرة واحدة موجها تركيزه في الحديث إلى الوضع الدولي الحالي وأهمية تمتع اليونان بحكومة مستقرة لتفادي أي أزمات داخلية.وأشار إلى أن اليونان تمكنت من تهدئة العلاقات مع تركيا دون التراجع عن مواقفها الوطنية، وذلك من خلال بناء تحالفات مع أوروبا، وبدرجة معينة مع الولايات المتحدة، وتحويل اليونان إلى عامل استقرار.كانت اليونان من أوائل الدول الغربية التي بدأت في إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، ومع ذلك، تنفي الحكومة اليونانية نيتها إرسال أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس - 300" الروسية الصنع أو باتريوت إلى أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20240528/بوتين-حول-السماح-لكييف-بضرب-روسيا-على-ممثلي-الناتو-معرفة-مع-من-يلعبون---1089283082.html

اليونان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, اليونان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم