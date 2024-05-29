https://sarabic.ae/20240529/رئيس-الوزراء-اليوناني-العمليات-العسكرية-الأوكرانية-لا-تسير-لصالح-قوات-كييف-1089297615.html
رئيس الوزراء اليوناني: العمليات العسكرية الأوكرانية لا تسير لصالح قوات كييف
رئيس الوزراء اليوناني: العمليات العسكرية الأوكرانية لا تسير لصالح قوات كييف
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء أمس الثلاثاء بأن العمليات العسكرية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد بالنسبة لقوات كييف. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T02:13+0000
2024-05-29T02:13+0000
2024-05-29T02:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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أثينا - سبوتنيك. وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة "ستار": "انظروا إلى ما يحدث في الجوار: الشرق الأوسط في حالة اضطراب، والحرب في أوكرانيا لا تسير بشكل جيد لأوكرانيا في الوقت الحالي، من المهم جدا لليونان أن يكون لديها حكومة قوية ومستقرة، ليُسمع صوتها في بروكسل بعد الانتخابات".ولم يتطرق ميتسوتاكيس للحديث عن الأزمة الأوكرانية خلال المقابلة سوى مرة واحدة موجها تركيزه في الحديث إلى الوضع الدولي الحالي وأهمية تمتع اليونان بحكومة مستقرة لتفادي أي أزمات داخلية.وأشار إلى أن اليونان تمكنت من تهدئة العلاقات مع تركيا دون التراجع عن مواقفها الوطنية، وذلك من خلال بناء تحالفات مع أوروبا، وبدرجة معينة مع الولايات المتحدة، وتحويل اليونان إلى عامل استقرار.كانت اليونان من أوائل الدول الغربية التي بدأت في إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، ومع ذلك، تنفي الحكومة اليونانية نيتها إرسال أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس - 300" الروسية الصنع أو باتريوت إلى أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240528/بوتين-حول-السماح-لكييف-بضرب-روسيا-على-ممثلي-الناتو-معرفة-مع-من-يلعبون---1089283082.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, اليونان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, اليونان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رئيس الوزراء اليوناني: العمليات العسكرية الأوكرانية لا تسير لصالح قوات كييف
صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء أمس الثلاثاء بأن العمليات العسكرية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد بالنسبة لقوات كييف.
أثينا - سبوتنيك
. وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة "ستار": "انظروا إلى ما يحدث في الجوار: الشرق الأوسط في حالة اضطراب، والحرب في أوكرانيا لا تسير بشكل جيد لأوكرانيا في الوقت الحالي، من المهم جدا لليونان أن يكون لديها حكومة قوية ومستقرة، ليُسمع صوتها في بروكسل بعد الانتخابات".
ولم يتطرق ميتسوتاكيس للحديث عن الأزمة الأوكرانية خلال المقابلة سوى مرة واحدة موجها تركيزه في الحديث إلى الوضع الدولي الحالي وأهمية تمتع اليونان بحكومة مستقرة لتفادي أي أزمات داخلية.
وأشار إلى أن اليونان تمكنت من تهدئة العلاقات مع تركيا دون التراجع عن مواقفها الوطنية، وذلك من خلال بناء تحالفات مع أوروبا، وبدرجة معينة مع الولايات المتحدة، وتحويل اليونان إلى عامل استقرار.
كانت اليونان من أوائل الدول الغربية التي بدأت في إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية
إلى أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، ومع ذلك، تنفي الحكومة اليونانية نيتها إرسال أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس - 300" الروسية الصنع أو باتريوت إلى أوكرانيا.