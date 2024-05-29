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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240529/رئيس-الوزراء-اليوناني-العمليات-العسكرية-الأوكرانية-لا-تسير-لصالح-قوات-كييف-1089297615.html
رئيس الوزراء اليوناني: العمليات العسكرية الأوكرانية لا تسير لصالح قوات كييف
رئيس الوزراء اليوناني: العمليات العسكرية الأوكرانية لا تسير لصالح قوات كييف
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء أمس الثلاثاء بأن العمليات العسكرية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد بالنسبة لقوات كييف. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T02:13+0000
2024-05-29T02:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
اليونان
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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أثينا - سبوتنيك. وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة "ستار": "انظروا إلى ما يحدث في الجوار: الشرق الأوسط في حالة اضطراب، والحرب في أوكرانيا لا تسير بشكل جيد لأوكرانيا في الوقت الحالي، من المهم جدا لليونان أن يكون لديها حكومة قوية ومستقرة، ليُسمع صوتها في بروكسل بعد الانتخابات".ولم يتطرق ميتسوتاكيس للحديث عن الأزمة الأوكرانية خلال المقابلة سوى مرة واحدة موجها تركيزه في الحديث إلى الوضع الدولي الحالي وأهمية تمتع اليونان بحكومة مستقرة لتفادي أي أزمات داخلية.وأشار إلى أن اليونان تمكنت من تهدئة العلاقات مع تركيا دون التراجع عن مواقفها الوطنية، وذلك من خلال بناء تحالفات مع أوروبا، وبدرجة معينة مع الولايات المتحدة، وتحويل اليونان إلى عامل استقرار.كانت اليونان من أوائل الدول الغربية التي بدأت في إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، ومع ذلك، تنفي الحكومة اليونانية نيتها إرسال أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس - 300" الروسية الصنع أو باتريوت إلى أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240528/بوتين-حول-السماح-لكييف-بضرب-روسيا-على-ممثلي-الناتو-معرفة-مع-من-يلعبون---1089283082.html
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أخبار أوكرانيا, اليونان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, اليونان, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

رئيس الوزراء اليوناني: العمليات العسكرية الأوكرانية لا تسير لصالح قوات كييف

02:13 GMT 29.05.2024
© AFP 2023 / Andreas Solaroرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / Andreas Solaro
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صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء أمس الثلاثاء بأن العمليات العسكرية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد بالنسبة لقوات كييف.
أثينا - سبوتنيك. وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة "ستار": "انظروا إلى ما يحدث في الجوار: الشرق الأوسط في حالة اضطراب، والحرب في أوكرانيا لا تسير بشكل جيد لأوكرانيا في الوقت الحالي، من المهم جدا لليونان أن يكون لديها حكومة قوية ومستقرة، ليُسمع صوتها في بروكسل بعد الانتخابات".
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين حول السماح لكييف بضرب روسيا: على ممثلي "الناتو" أن يفهموا بماذا يلعبون... فيديو
أمس, 13:20 GMT
ولم يتطرق ميتسوتاكيس للحديث عن الأزمة الأوكرانية خلال المقابلة سوى مرة واحدة موجها تركيزه في الحديث إلى الوضع الدولي الحالي وأهمية تمتع اليونان بحكومة مستقرة لتفادي أي أزمات داخلية.
وأشار إلى أن اليونان تمكنت من تهدئة العلاقات مع تركيا دون التراجع عن مواقفها الوطنية، وذلك من خلال بناء تحالفات مع أوروبا، وبدرجة معينة مع الولايات المتحدة، وتحويل اليونان إلى عامل استقرار.
كانت اليونان من أوائل الدول الغربية التي بدأت في إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، ومع ذلك، تنفي الحكومة اليونانية نيتها إرسال أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس - 300" الروسية الصنع أو باتريوت إلى أوكرانيا.
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