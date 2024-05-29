https://sarabic.ae/20240529/زعيم-حزب-فرنسي-إرسال-باريس-مدربين-عسكريين-إلى-أوكرانيا-يشير-إلى-مرحلة-جديدة-من-الصراع-1089302566.html

زعيم حزب فرنسي: إرسال باريس مدربين عسكريين إلى أوكرانيا يشير إلى مرحلة جديدة من الصراع

زعيم حزب فرنسي: إرسال باريس مدربين عسكريين إلى أوكرانيا يشير إلى مرحلة جديدة من الصراع

سبوتنيك عربي

صرح زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الحديث عن إرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا، يشير إلى انتقال الصراع إلى مرحلة جديدة. 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T08:08+0000

2024-05-29T08:08+0000

2024-05-29T08:09+0000

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وقال فيليبو عبر منصة "إكس": "هذا كل شيء!… هذه مرحلة جديدة في دوامة الصراع الشامل!".وقال القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أول أمس الاثنين، إنه وقّع على إذن لمدربين فرنسيين بزيارة مراكز التدريب في أوكرانيا، مرحبا بـ"مبادرة فرنسا لإرسال مدربين إلى أوكرانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين".وفي وقت لاحق، ذكرت قناة "بي إف إم"، نقلا عن وزارة الدفاع الفرنسية أن مسألة إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، ما زالت قيد البحث.ماكرون: توريد الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لا يشكل تصعيدا للصراعوكما صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، سابقًا، فإن الأوروبيين يرون أن الوضع يتغير بسرعة ومحفوفًا بالانهيار الكامل لأوكرانيا، لذا فهم يتعمدون تصعيد التوتر.

https://sarabic.ae/20240526/ماكرون-يخشى-من-موت-أوروبا-بسبب-أوكرانيا--1089225714.html

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