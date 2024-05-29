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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240529/زعيم-حزب-فرنسي-إرسال-باريس-مدربين-عسكريين-إلى-أوكرانيا-يشير-إلى-مرحلة-جديدة-من-الصراع-1089302566.html
زعيم حزب فرنسي: إرسال باريس مدربين عسكريين إلى أوكرانيا يشير إلى مرحلة جديدة من الصراع
زعيم حزب فرنسي: إرسال باريس مدربين عسكريين إلى أوكرانيا يشير إلى مرحلة جديدة من الصراع
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الحديث عن إرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا، يشير إلى انتقال الصراع إلى مرحلة جديدة. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T08:08+0000
2024-05-29T08:09+0000
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وقال فيليبو عبر منصة "إكس": "هذا كل شيء!… هذه مرحلة جديدة في دوامة الصراع الشامل!".وقال القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أول أمس الاثنين، إنه وقّع على إذن لمدربين فرنسيين بزيارة مراكز التدريب في أوكرانيا، مرحبا بـ"مبادرة فرنسا لإرسال مدربين إلى أوكرانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين".وفي وقت لاحق، ذكرت قناة "بي إف إم"، نقلا عن وزارة الدفاع الفرنسية أن مسألة إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، ما زالت قيد البحث.ماكرون: توريد الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لا يشكل تصعيدا للصراعوكما صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، سابقًا، فإن الأوروبيين يرون أن الوضع يتغير بسرعة ومحفوفًا بالانهيار الكامل لأوكرانيا، لذا فهم يتعمدون تصعيد التوتر.
https://sarabic.ae/20240526/ماكرون-يخشى-من-موت-أوروبا-بسبب-أوكرانيا--1089225714.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا

زعيم حزب فرنسي: إرسال باريس مدربين عسكريين إلى أوكرانيا يشير إلى مرحلة جديدة من الصراع

08:08 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 08:09 GMT 29.05.2024)
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
صرح زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الحديث عن إرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا، يشير إلى انتقال الصراع إلى مرحلة جديدة.
وقال فيليبو عبر منصة "إكس": "هذا كل شيء!… هذه مرحلة جديدة في دوامة الصراع الشامل!".

وأشار فيليبو إلى أن غالبية الفرنسيين يعارضون مثل هذا التصعيد، ودعا إلى وقف تصعيد الصراع الأوكراني وإيجاد سبل لتحقيق السلام.

وقال القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أول أمس الاثنين، إنه وقّع على إذن لمدربين فرنسيين بزيارة مراكز التدريب في أوكرانيا، مرحبا بـ"مبادرة فرنسا لإرسال مدربين إلى أوكرانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون يخشى من "موت أوروبا" بسبب أوكرانيا
26 مايو, 15:48 GMT
وفي وقت لاحق، ذكرت قناة "بي إف إم"، نقلا عن وزارة الدفاع الفرنسية أن مسألة إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، ما زالت قيد البحث.
ماكرون: توريد الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لا يشكل تصعيدا للصراع
وكما صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، سابقًا، فإن الأوروبيين يرون أن الوضع يتغير بسرعة ومحفوفًا بالانهيار الكامل لأوكرانيا، لذا فهم يتعمدون تصعيد التوتر.
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