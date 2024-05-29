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"أنصار الله": قواتنا تنفذ 6 عمليات عسكرية 3 منها في البحر الأحمر
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https://sarabic.ae/20240529/سيناتور-روسي-يكشف-الهدف-الحقيقي-من-تهديد-ترامب-بـقصف-موسكو--1089309181.html
سيناتور روسي يكشف الهدف الحقيقي من تهديد ترامب بـ"قصف موسكو"
سيناتور روسي يكشف الهدف الحقيقي من تهديد ترامب بـ"قصف موسكو"
سبوتنيك عربي
أفاد السيناتور الروسي، سيرغي بيرمينوف، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بقصف موسكو موجهة إلى جمهور من المتبرعين لخزانة الجمهوريين، ومثل هذه... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T12:06+0000
2024-05-29T12:06+0000
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وقال بيرمينوف لوكالة "سبوتنيك": "من الصعب التعليق على تصريحات من هذا النوع تستهدف جمهور المتبرعين لخزانة الجمهوريين. العرض المالي شيء والسياسة الحقيقية شيء آخر".وذكرت وسائل إعلام غربية أن ترامب قال إنه سيقصف موسكو إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا، وأشار ترامب إلى أنه سيقصف بكين إذا أرسلت الصين قوات إلى تايوان.وقال ترامب أكثر من مرة إنه في حال إعادة انتخابه، فإنه سيتمكن من حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، خلال 24 ساعة فقط.، وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقًا على هذه الكلمات، إلى أن المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مثل هذا الحل البسيط.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، وسيكون المنافس الرئيسي لترامب هو رئيس الدولة الحالي جو بايدن.
https://sarabic.ae/20240524/ترامب-بوتين-وشي-جين-يقومان-بدور-مهم-في-السياسة-العالمية-1089166760.html
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الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

سيناتور روسي يكشف الهدف الحقيقي من تهديد ترامب بـ"قصف موسكو"

12:06 GMT 29.05.2024
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSON
تابعنا عبر
أفاد السيناتور الروسي، سيرغي بيرمينوف، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بقصف موسكو موجهة إلى جمهور من المتبرعين لخزانة الجمهوريين، ومثل هذه التصريحات لا علاقة لها بالسياسة الحقيقية.
وقال بيرمينوف لوكالة "سبوتنيك": "من الصعب التعليق على تصريحات من هذا النوع تستهدف جمهور المتبرعين لخزانة الجمهوريين. العرض المالي شيء والسياسة الحقيقية شيء آخر".
وذكرت وسائل إعلام غربية أن ترامب قال إنه سيقصف موسكو إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا، وأشار ترامب إلى أنه سيقصف بكين إذا أرسلت الصين قوات إلى تايوان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
ترامب: بوتين وشي جين يقومان بدور مهم في السياسة العالمية
24 مايو, 09:42 GMT
وقال ترامب أكثر من مرة إنه في حال إعادة انتخابه، فإنه سيتمكن من حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، خلال 24 ساعة فقط.، وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقًا على هذه الكلمات، إلى أن المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مثل هذا الحل البسيط.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، وسيكون المنافس الرئيسي لترامب هو رئيس الدولة الحالي جو بايدن.
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