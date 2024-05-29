https://sarabic.ae/20240529/سيناتور-روسي-يكشف-الهدف-الحقيقي-من-تهديد-ترامب-بـقصف-موسكو--1089309181.html
سيناتور روسي يكشف الهدف الحقيقي من تهديد ترامب بـ"قصف موسكو"
سيناتور روسي يكشف الهدف الحقيقي من تهديد ترامب بـ"قصف موسكو"
سبوتنيك عربي
أفاد السيناتور الروسي، سيرغي بيرمينوف، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بقصف موسكو موجهة إلى جمهور من المتبرعين لخزانة الجمهوريين، ومثل هذه... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T12:06+0000
2024-05-29T12:06+0000
2024-05-29T12:06+0000
الصين
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085956807_0:46:1916:1124_1920x0_80_0_0_67575b6b5a23270048c97f70715b3943.jpg
وقال بيرمينوف لوكالة "سبوتنيك": "من الصعب التعليق على تصريحات من هذا النوع تستهدف جمهور المتبرعين لخزانة الجمهوريين. العرض المالي شيء والسياسة الحقيقية شيء آخر".وذكرت وسائل إعلام غربية أن ترامب قال إنه سيقصف موسكو إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا، وأشار ترامب إلى أنه سيقصف بكين إذا أرسلت الصين قوات إلى تايوان.وقال ترامب أكثر من مرة إنه في حال إعادة انتخابه، فإنه سيتمكن من حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، خلال 24 ساعة فقط.، وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقًا على هذه الكلمات، إلى أن المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مثل هذا الحل البسيط.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، وسيكون المنافس الرئيسي لترامب هو رئيس الدولة الحالي جو بايدن.
https://sarabic.ae/20240524/ترامب-بوتين-وشي-جين-يقومان-بدور-مهم-في-السياسة-العالمية-1089166760.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0b/1085956807_107:0:1810:1277_1920x0_80_0_0_841f6ad1e20a25d39c04124c2c044477.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
سيناتور روسي يكشف الهدف الحقيقي من تهديد ترامب بـ"قصف موسكو"
أفاد السيناتور الروسي، سيرغي بيرمينوف، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بقصف موسكو موجهة إلى جمهور من المتبرعين لخزانة الجمهوريين، ومثل هذه التصريحات لا علاقة لها بالسياسة الحقيقية.
وقال بيرمينوف لوكالة "سبوتنيك": "من الصعب التعليق على تصريحات من هذا النوع تستهدف جمهور المتبرعين لخزانة الجمهوريين. العرض المالي شيء والسياسة الحقيقية شيء آخر".
وذكرت وسائل إعلام غربية أن ترامب قال إنه سيقصف موسكو إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا، وأشار ترامب إلى أنه سيقصف بكين إذا أرسلت الصين قوات إلى تايوان.
وقال ترامب أكثر من مرة إنه في حال إعادة انتخابه، فإنه سيتمكن من حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا
، خلال 24 ساعة فقط.، وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقًا على هذه الكلمات، إلى أن المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مثل هذا الحل البسيط.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، وسيكون المنافس الرئيسي لترامب هو رئيس الدولة الحالي جو بايدن.