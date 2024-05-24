https://sarabic.ae/20240524/ترامب-بوتين-وشي-جين-يقومان-بدور-مهم-في-السياسة-العالمية-1089166760.html
ترامب: بوتين وشي جين يقومان بدور مهم في السياسة العالمية
ترامب: بوتين وشي جين يقومان بدور مهم في السياسة العالمية
سبوتنيك عربي
نقلت صحيفة أمريكية عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قوله أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، يحددان السياسة العالمية. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T09:42+0000
2024-05-24T09:42+0000
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وقال ترامب: "انظر إلى شي جين بينغ، وزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلهم في الأدوار الأولى، سواء أعجبك ذلك أم لا".وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "ترامب قارنهم بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إنه إذا تم انتخابه (ترامب) لولاية ثانية، فإنه سيقود الولايات المتحدة إلى موقف سيحترمهم فيه العالم مرة أخرى"."بداية تاريخية جديدة".. بوتين وشي جين يرسمان ملامح عالم متعدد الأقطاب... صور وفيديووفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، قال ترامب إنه على وفاق جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيعمل على حل الصراع في أوكرانيا بسرعة إذا تم انتخابه رئيسا.وأجرى بوتين زيارة دولة إلى الصين، يومي 16 و17 أيار/ مايو الجاري، وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس روسيا الاتحادية، في الفترة الرئاسية الجديدة.رسائل بوتين من بكين.. النظام العالمي الجديد يتدحرج من كييف إلى واشنطنوأعلن البيان الختامي عقب مباحثات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، أن روسيا والصين، ستدافعان عن حقوقهما ومصالحهما المشروعة، وستعارضان محاولات الحد من السياسة الخارجية والإمكانات الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20240516/أهم-بنود-البيان-المشترك-لروسيا-والصين-بالذكرى-الـ75-لإقامة-العلاقات-بين-البلدين-1088895595.html
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العالم, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: بوتين وشي جين يقومان بدور مهم في السياسة العالمية
09:42 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 09:43 GMT 24.05.2024)
نقلت صحيفة أمريكية عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قوله أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، يحددان السياسة العالمية.
وقال ترامب: "انظر إلى شي جين بينغ، وزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلهم في الأدوار الأولى، سواء أعجبك ذلك أم لا".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "ترامب قارنهم بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إنه إذا تم انتخابه (ترامب) لولاية ثانية، فإنه سيقود الولايات المتحدة إلى موقف سيحترمهم فيه العالم مرة أخرى".
وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، قال ترامب إنه على وفاق جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيعمل على حل الصراع في أوكرانيا بسرعة إذا تم انتخابه رئيسا.
وأجرى بوتين زيارة دولة إلى الصين، يومي 16 و17 أيار/ مايو الجاري، وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس روسيا الاتحادية، في الفترة الرئاسية الجديدة.
وأعلن البيان الختامي عقب مباحثات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، أن روسيا والصين، ستدافعان عن حقوقهما ومصالحهما المشروعة، وستعارضان محاولات الحد من السياسة الخارجية والإمكانات الاقتصادية.