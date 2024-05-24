ترامب: بوتين وشي جين يقومان بدور مهم في السياسة العالمية

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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ترامب: بوتين وشي جين يقومان بدور مهم في السياسة العالمية
ترامب: بوتين وشي جين يقومان بدور مهم في السياسة العالمية
سبوتنيك عربي
نقلت صحيفة أمريكية عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قوله أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، يحددان السياسة العالمية. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T09:42+0000
2024-05-24T09:43+0000
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وقال ترامب: "انظر إلى شي جين بينغ، وزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلهم ​​في الأدوار الأولى، سواء أعجبك ذلك أم لا".وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "ترامب قارنهم بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إنه إذا تم انتخابه (ترامب) لولاية ثانية، فإنه سيقود الولايات المتحدة إلى موقف سيحترمهم فيه العالم مرة أخرى"."بداية تاريخية جديدة".. بوتين وشي جين يرسمان ملامح عالم متعدد الأقطاب... صور وفيديووفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، قال ترامب إنه على وفاق جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيعمل على حل الصراع في أوكرانيا بسرعة إذا تم انتخابه رئيسا.وأجرى بوتين زيارة دولة إلى الصين، يومي 16 و17 أيار/ مايو الجاري، وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس روسيا الاتحادية، في الفترة الرئاسية الجديدة.رسائل بوتين من بكين.. النظام العالمي الجديد يتدحرج من كييف إلى واشنطنوأعلن البيان الختامي عقب مباحثات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، أن روسيا والصين، ستدافعان عن حقوقهما ومصالحهما المشروعة، وستعارضان محاولات الحد من السياسة الخارجية والإمكانات الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20240516/أهم-بنود-البيان-المشترك-لروسيا-والصين-بالذكرى-الـ75-لإقامة-العلاقات-بين-البلدين-1088895595.html
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العالم, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: بوتين وشي جين يقومان بدور مهم في السياسة العالمية

09:42 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 09:43 GMT 24.05.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نقلت صحيفة أمريكية عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قوله أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، يحددان السياسة العالمية.
وقال ترامب: "انظر إلى شي جين بينغ، وزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلهم ​​في الأدوار الأولى، سواء أعجبك ذلك أم لا".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "ترامب قارنهم بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إنه إذا تم انتخابه (ترامب) لولاية ثانية، فإنه سيقود الولايات المتحدة إلى موقف سيحترمهم فيه العالم مرة أخرى".
"بداية تاريخية جديدة".. بوتين وشي جين يرسمان ملامح عالم متعدد الأقطاب... صور وفيديو
وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، قال ترامب إنه على وفاق جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيعمل على حل الصراع في أوكرانيا بسرعة إذا تم انتخابه رئيسا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
أهم بنود البيان المشترك الصادر عن القمة الروسية الصينية في بكين
16 مايو, 12:11 GMT
وأجرى بوتين زيارة دولة إلى الصين، يومي 16 و17 أيار/ مايو الجاري، وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس روسيا الاتحادية، في الفترة الرئاسية الجديدة.
رسائل بوتين من بكين.. النظام العالمي الجديد يتدحرج من كييف إلى واشنطن
وأعلن البيان الختامي عقب مباحثات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، أن روسيا والصين، ستدافعان عن حقوقهما ومصالحهما المشروعة، وستعارضان محاولات الحد من السياسة الخارجية والإمكانات الاقتصادية.
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